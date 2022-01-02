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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Výkonný motor AC
Vysoušení o příkonu 2 200 W
Vysoká rychlost vzduchu až 130 km/h*
2krát více iontů** pro lesklé vlasy
Vysoušeč vlasů Philips Pro je vybaven vysoce výkonným motorem AC vyvinutým pro profesionální trh. Dosahuje rychlosti vzduchu až 130 km/h* pro rychlé a účinné výsledky.
Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 2 200 W vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
Nastavení technologie ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky.
4.8
z 5
100
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Jaryn1968
02/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dárek pro manželku
I když jsem plešoun a s tímto nástrojem nemám absolutně žádnou zkušenost, vybíral jsem osvědčenou značku což se vyplatilo.
Výhody
Multifunkční
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro
Veroniccam
07/03/2021
Česká republika
Výborný fén
Za mě rozhodně 1* Fén má neskutečný výkon, který moje dlouhé vlasy vyfénuje za viditelně kratší dobu, než bylo u původního slabšího fénu. Velikou výhodou je i možnost regulace teploty, díky které zbytečně nepálíte vlastní vlasy. Fén má krásný design, dobře se drží v ruce a výborné je i to, že má odnímatelný konec - můžete tak perfektně vyčistit vrtuli. Navíc za výbornou cenu (20% slevový kód) s dopravou zdarma !!
Výhody
Výkon + Ionizace + Regulace teploty
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Adél3103
25/05/2020
Česká republika
Výtečný
Skvělý poměr ceny a výkonu, fén je lehký, dobře se s ním manipuluje, rychlé a zdravé vysušení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro
Testováno v laboratoři Philips v Nizozemsku v roce 2018. Testováno bez hubice při nastavení: rychlost 2 a teplota 2.
Testováno v laboratoři v Číně v roce 2018. V porovnání s modelem Philips BHD176.