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  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
  • Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky

Ukončeno

DryCareVysoušeč vlasů Pro

BHD274/00

4.8
| (100) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky
Vysoušeč vlasů Philips Pro je vybaven profesionálním motorem AC, který dosahuje rychlosti vzduchu až 130 km/h* pro rychlé a profesionální výsledky. K dispozici je také nastavení ThermoProtect pro optimální teplotu, která chrání před přehřátím.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Rychlé a výkonné vysoušení pro profesionální výsledky

  • Výkonný motor AC

  • Vysoušení o příkonu 2 200 W

  • Vysoká rychlost vzduchu až 130 km/h*

  • 2krát více iontů** pro lesklé vlasy

Rychlé vysoušení, výkonný motor AC

Rychlé vysoušení, výkonný motor AC

Vysoušeč vlasů Philips Pro je vybaven vysoce výkonným motorem AC vyvinutým pro profesionální trh. Dosahuje rychlosti vzduchu až 130 km/h* pro rychlé a účinné výsledky.

2200 W pro rychlé a výkonné vysoušení

2200 W pro rychlé a výkonné vysoušení

Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 2 200 W vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení technologie ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

100

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dárek pro manželku

I když jsem plešoun a s tímto nástrojem nemám absolutně žádnou zkušenost, vybíral jsem osvědčenou značku což se vyplatilo.

Výhody

Multifunkční

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD274/00 Vysoušeč vlasů Pro

07/03/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný fén

Za mě rozhodně 1* Fén má neskutečný výkon, který moje dlouhé vlasy vyfénuje za viditelně kratší dobu, než bylo u původního slabšího fénu. Velikou výhodou je i možnost regulace teploty, díky které zbytečně nepálíte vlastní vlasy. Fén má krásný design, dobře se drží v ruce a výborné je i to, že má odnímatelný konec - můžete tak perfektně vyčistit vrtuli. Navíc za výbornou cenu (20% slevový kód) s dopravou zdarma !!

Výhody

Výkon + Ionizace + Regulace teploty

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výtečný

Skvělý poměr ceny a výkonu, fén je lehký, dobře se s ním manipuluje, rychlé a zdravé vysušení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare BHD272/00 Vysoušeč vlasů Pro

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Upozornění

  1. Testováno v laboratoři Philips v Nizozemsku v roce 2018. Testováno bez hubice při nastavení: rychlost 2 a teplota 2.

  2. Testováno v laboratoři v Číně v roce 2018. V porovnání s modelem Philips BHD176.