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  • Ultrakompaktní pro každodenní vysoušení
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  • Ultrakompaktní pro každodenní vysoušení
  • Ultrakompaktní pro každodenní vysoušení
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  • Ultrakompaktní pro každodenní vysoušení

Ukončeno

DryCare EssentialVysoušeč vlasů

BHD001/00

4.8
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ultrakompaktní pro každodenní vysoušení
S tímto vysoušečem vlasů si sbalíte do tašky možnost dosáhnout kdekoli požadovaného vzhledu díky účinnému vysoušení.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Ultrakompaktní EssentialCare

Ultrakompaktní pro každodenní vysoušení

  • Vysoce kompaktní

  • 1 200 W

  • 2 flexibilní nastavení rychlosti

1,8m kabel pro maximální flexibilitu

1,8m kabel pro maximální flexibilitu

1,8m kabel.

1 200 W pro jemné vysoušení

1 200 W pro jemné vysoušení

Tento přístroj řady Philips EssentialCare Compact vytváří odpovídající proudění vzduchu a jemné schnutí pro krásné každodenní výsledky.

Kompaktní provedení pro snadné uskladnění

Kompaktní provedení pro snadné uskladnění

Lehký a se snadným ovládáním, ale dost malý na to, aby se dal uložit prakticky kamkoli: tento vysoušeč vlasů má inteligentní a moderní design.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem spokojená

S fénem jsem moc spokojená, výkon dostatečný, mám jemné vlasy, takže jsou rychle suché. Fén je malý, design perfektní a pro mou potřebu občasného fénování naprosto vyhovující.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

02/08/2018

Česká republika

Česká republika

Malý, skladný, výkonný fén

Manželka mi vždycky nadávala, když jsem šel do sauny, že jí beru fén. Tak jsem byl nucen si koupit nový fén. Koupil jsem si menší, protože je to na cestování (saunu) skladnější. Teď máme každý svůj fén a já jsem nadšený! Kupodivu se mi zdá výkonnější v porovnání s tím jejím starým (velkým) fénem! Cena odpovídá kvalitě a my si od značky Philips kupujeme téměř všechny spotřebiče! Doporučuji!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

12/05/2019

România

România

Uscare rapida

Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu