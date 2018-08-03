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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Vysoce kompaktní
1 200 W
2 flexibilní nastavení rychlosti
1,8m kabel.
Tento přístroj řady Philips EssentialCare Compact vytváří odpovídající proudění vzduchu a jemné schnutí pro krásné každodenní výsledky.
Lehký a se snadným ovládáním, ale dost malý na to, aby se dal uložit prakticky kamkoli: tento vysoušeč vlasů má inteligentní a moderní design.
4.8
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
IvanaM
03/08/2018
Česká republika
S produktem jsem spokojená
S fénem jsem moc spokojená, výkon dostatečný, mám jemné vlasy, takže jsou rychle suché. Fén je malý, design perfektní a pro mou potřebu občasného fénování naprosto vyhovující.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Miloslav007
02/08/2018
Česká republika
Malý, skladný, výkonný fén
Manželka mi vždycky nadávala, když jsem šel do sauny, že jí beru fén. Tak jsem byl nucen si koupit nový fén. Koupil jsem si menší, protože je to na cestování (saunu) skladnější. Teď máme každý svůj fén a já jsem nadšený! Kupodivu se mi zdá výkonnější v porovnání s tím jejím starým (velkým) fénem! Cena odpovídá kvalitě a my si od značky Philips kupujeme téměř všechny spotřebiče! Doporučuji!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
AlexandraDumitru
12/05/2019
România
Uscare rapida
Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr