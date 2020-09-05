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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Zářivé lokny a lesknoucí se vlny
Představujeme naši kulmu Glam Shine – první model se špičkovým keramicko-turmalínovým nástavcem, který vytváří nádherně lesklé lokny a vlny. Jedinečný indikátor připravenosti kulmy pomáhá dosahovat konzistentních výsledků a předchází přehřívání.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Kónický válec 13 mm – 25 mm
Ionizační péče
Válec obohacený titanem
Indikátor připravenosti kulmy
Nabité záporné ionty předchází kumulaci statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je hladký, lesklý účes bez zacuchání.
Titan je při profesionálním použití ceněn pro svou robustnost a rychlý přenos tepla, který umožňuje lepší výkon při úpravě. Válec je obohacen o titan a zajistí tak dokonalé výsledky.
Díky jedinečnému indikátoru Curl Ready se ihned dozvíte, že je kadeř hotová, pomocí signálu pípnutí. Tato inovativní funkce vám pomůže vytvořit překrásné lokny a vlny a současně pomůže zabránit přehřátí vlasů. Pokud dáváte přednost jiné době úpravy, nemusíte tuto funkci využívat.
5.0
z 5
66
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Vonsh2010
05/09/2020
Česká republika
Maximální spokojenost
Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.
Výhody
Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.
Nevýhody
Nevím o žádných
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum použití 2019-08-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Datum použití 2019-08-05
Ivana5
18/05/2020
Česká republika
Kulma ma skvele funkcie
Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.
Výhody
Nastavitelnost teploty, casovac
Nevýhody
Ziaden
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum použití 2019-05-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine
Datum použití 2019-05-18
Javado
02/08/2018
Česká republika
Spokojenost.
Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends