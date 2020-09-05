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  • Alternativní fotografie produktu
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  • Fotografie produktu při jeho používání
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Ukončeno

StyleCareGlam Shine Kulma na vlasy

BHB872/00

5

| (66) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Zářivé lokny a lesknoucí se vlny

Představujeme naši kulmu Glam Shine – první model se špičkovým keramicko-turmalínovým nástavcem, který vytváří nádherně lesklé lokny a vlny. Jedinečný indikátor připravenosti kulmy pomáhá dosahovat konzistentních výsledků a předchází přehřívání.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Zářivé lokny a lesknoucí se vlny

  • Kónický válec 13 mm – 25 mm

  • Ionizační péče

  • Válec obohacený titanem

  • Indikátor připravenosti kulmy

Ionizační péče pro lesklé vlasy bez zacuchání

Ionizační péče pro lesklé vlasy bez zacuchání

Nabité záporné ionty předchází kumulaci statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je hladký, lesklý účes bez zacuchání.

Válec obohacený titanem pro dokonalé výsledky

Válec obohacený titanem pro dokonalé výsledky

Titan je při profesionálním použití ceněn pro svou robustnost a rychlý přenos tepla, který umožňuje lepší výkon při úpravě. Válec je obohacen o titan a zajistí tak dokonalé výsledky.

Jedinečný indikátor připravenosti kulmy zabraňuje přehřívání vlasů

Jedinečný indikátor připravenosti kulmy zabraňuje přehřívání vlasů

Díky jedinečnému indikátoru Curl Ready se ihned dozvíte, že je kadeř hotová, pomocí signálu pípnutí. Tato inovativní funkce vám pomůže vytvořit překrásné lokny a vlny a současně pomůže zabránit přehřátí vlasů. Pokud dáváte přednost jiné době úpravy, nemusíte tuto funkci využívat.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

66

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

05/09/2020

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Mám středně dlouhé vlnité vlasy a ráda je nosím rozpuštěné. Kulmu jsem si pořídila, aby mi vlny déle vydržely. Velmi lehce se s ní manipuluje, je bleskurychle nahřátá, oceňuji možnost nastavení teploty. Vlasy nejsou přepálené a zvládne i silnější prameny. Jsem opravdu maximálně spokojená.

Výhody

Individuální nastavení teploty, lehká manipulace, kvalitní povrch, zvládne i silnější prameny vlasů.

Nevýhody

Nevím o žádných

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Datum použití 2019-08-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Datum použití 2019-08-05

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kulma ma skvele funkcie

Kulmu určite odporúčam. Mám vlasy pod plecia, suchšie, na kulme preto oceňujem nastavitelnosť teploty, používam najnižšiu teplotu a vlnky mi vydržia aj 3 dni. Skvelá funkcia je aj časovač. Odporúčam.

Výhody

Nastavitelnost teploty, casovac

Nevýhody

Ziaden

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Datum použití 2019-05-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB872/00 Kulma Glam Shine

Datum použití 2019-05-18

02/08/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost.

Jsem moc spokojená. Díky nastavitelnosti teploty se nebojím používat i pro své děti, když chtějí vytvořit lokny. Doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHB871/00 Kulma Sublime Ends

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