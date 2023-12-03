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  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
  • Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy

Series 7000Kulmofén

BHA710/00

4.5
| (497) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt
Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy
Kulmofén Philips Series 7000 můžete použít k vytváření různých účesů a současně zachovat hladké a lesklé vlasy. Jeho 50mm otočný kartáč s přírodními štětinkami přidává objem a pohyb, zatímco vysouvací kartáč vytváří přesné kontury vln bez zacuchání.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Rotační kulmofén Philips s 2 nástavci

Univerzální styling pro jemné a lesklé vlasy

  • Rotační kulmofén Volumebrush

  • Turmalínový a ionizační

  • 2 nástavce

1 000 W pro krásné výsledky

1 000 W pro krásné výsledky

Tento 1 000W kulmofén je zdrojem optimálního proudění vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.

Ionizační technologie předchází zacuchávání a maximalizuje lesk

Ionizační technologie předchází zacuchávání a maximalizuje lesk

Ionizační technologie vysouší vlasy, aniž by vznikala statická energie. Uvolňují se negativně nabité ionty, což snižuje zacuchání, uhlazuje kutikulu vlasů a umocňuje jejich záři a lesk. Výsledkem jsou lesklé vlasy bez zacuchání v té nejlepší kondici.

Turmalínový keramický povrch dodává vlasům lesk

Turmalínový keramický povrch dodává vlasům lesk

Jedinečný turmalínový keramický povrch kulmy chrání a revitalizuje vaše vlasy během úpravy účesu. Tento speciální povrch účinně vede teplo a přitom nevytváří žádná horká místa. Každý tah dodává vlasům lesk.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

497

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

03/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Příjemné překvapení

Po zakoupení výrobku jsem byla příjemně překvapená funkcí velkého kartáče, který sám natáčí vlasy zvoleným směrem (vlasy podtočí nebo natočí směrem ven). Je to stejné jako u kadeřnice.

Výhody

Dva nástavce kartáče

Nevýhody

Stětinový kartáč by mohl mít menší průměr

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

23/10/2022

Česká republika

Česká republika

Předčil mé očekávání :).

Opravdu velmi příjemně překvapil. Byla jsem skeptická, protože jsem měla vyzkoušet dražšího konkurenta, Philips kulmofén ho rozmetal na cucky! :) Mám velmi dlouhé husté vlasy, pokud je nevysuším přes kartáč, mám na hlavě v podstatě afro. Manipulace s kulmofenem od philipsu je velmi pohodová. Jednou roukou vlasy sušíte, ovládáte zda se bude točit nebo pouze vlasy pročešete. Velikou výhodou je, jak je přístroj lehoučký. V balení jsou dva nástavce, jeden větší pro rovnější typ účesu a druhý s menším průměrem pro větší vlnky. Vlasy jsou po vysušení perfektní, lehké, mají objem a lesknou se. Za mě opravdu TOP výrobek.

Výhody

Je lehký, snadná manipulace, cenově dostupný. 2nástavce pro různý typ účsu a možnost rotace.

Nevýhody

Jako jediné mínus vidím, že k němu není taštička/obal, kam bych jej uschovala mezi používáním.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

18/10/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Kulmofén mě mile překvapil, velký nástavce je skvělý pro vytvoření objemného účesu, je s nim snadná manipulace a vlasy po použití neelektrizují. Menší nástavce vytvoří jemné vlny a velkou výhodnou je dlouhý kabel.

Výhody

Snadná manipulace, dlouhá šňůra

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén

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