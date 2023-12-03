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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Rotační kulmofén Volumebrush
Turmalínový a ionizační
2 nástavce
Tento 1 000W kulmofén je zdrojem optimálního proudění vzduchu a umožňuje jemné každodenní vysoušení se skvělými výsledky.
Ionizační technologie vysouší vlasy, aniž by vznikala statická energie. Uvolňují se negativně nabité ionty, což snižuje zacuchání, uhlazuje kutikulu vlasů a umocňuje jejich záři a lesk. Výsledkem jsou lesklé vlasy bez zacuchání v té nejlepší kondici.
Jedinečný turmalínový keramický povrch kulmy chrání a revitalizuje vaše vlasy během úpravy účesu. Tento speciální povrch účinně vede teplo a přitom nevytváří žádná horká místa. Každý tah dodává vlasům lesk.
4.5
z 5
497
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Františka1
03/12/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Příjemné překvapení
Po zakoupení výrobku jsem byla příjemně překvapená funkcí velkého kartáče, který sám natáčí vlasy zvoleným směrem (vlasy podtočí nebo natočí směrem ven). Je to stejné jako u kadeřnice.
Výhody
Dva nástavce kartáče
Nevýhody
Stětinový kartáč by mohl mít menší průměr
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Barbienka
23/10/2022
Česká republika
Předčil mé očekávání :).
Opravdu velmi příjemně překvapil. Byla jsem skeptická, protože jsem měla vyzkoušet dražšího konkurenta, Philips kulmofén ho rozmetal na cucky! :) Mám velmi dlouhé husté vlasy, pokud je nevysuším přes kartáč, mám na hlavě v podstatě afro. Manipulace s kulmofenem od philipsu je velmi pohodová. Jednou roukou vlasy sušíte, ovládáte zda se bude točit nebo pouze vlasy pročešete. Velikou výhodou je, jak je přístroj lehoučký. V balení jsou dva nástavce, jeden větší pro rovnější typ účesu a druhý s menším průměrem pro větší vlnky. Vlasy jsou po vysušení perfektní, lehké, mají objem a lesknou se. Za mě opravdu TOP výrobek.
Výhody
Je lehký, snadná manipulace, cenově dostupný. 2nástavce pro různý typ účsu a možnost rotace.
Nevýhody
Jako jediné mínus vidím, že k němu není taštička/obal, kam bych jej uschovala mezi používáním.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Tesol
18/10/2022
Česká republika
Skvělý pomocník
Kulmofén mě mile překvapil, velký nástavce je skvělý pro vytvoření objemného účesu, je s nim snadná manipulace a vlasy po použití neelektrizují. Menší nástavce vytvoří jemné vlny a velkou výhodnou je dlouhý kabel.
Výhody
Snadná manipulace, dlouhá šňůra
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHA710/00 Kulmofén