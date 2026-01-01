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  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí

Series 5000Kulmofén

BHA530/00

4.6
| (141) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Různé účesy s extra péčí
Kulmofén Philips Series 5000 pro snadnou každodenní péči o účes. Teplý vzduch je rovnoměrně distribuován po celém kartáči, zatímco ionizační péče pomáhá vlasům se rozzářit.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Různé účesy s extra péčí

  • 5 ks příslušenství pro úpravu vlasů

  • Rovnoměrná distribuce tepla

  • 4x více iontů*

  • Keramické, argan. olej

Nižší riziko přehřátí díky technologii rovnoměrné distribuce tepla (EHD)

Technologie rovnoměrné distribuce tepla zajišťuje maximální ochranu vlasů před přehřátím, a pomáhá tak udržovat vlasy zdravé a lesklé.

4x více ionizační péče*

Tento kulmofén upravuje vlasy pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují pokožku, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Tři flexibilní nastavení teploty a rychlosti nabízejí snadnější ovládání

Využívejte kombinace tří nastavení teploty a dvou nastavení rychlosti, které zajistí dokonalý finální výsledek. Můžete si vybrat mezi nastavením nízké a vysoké rychlosti s 3 odpovídajícími nastaveními teploty; Cool, Care a High. Flexibilní nastavení zajišťují silný proud vzduchu s šetrnou teplotou pro přesné a přizpůsobené modelování účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

141

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek je praktický

Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

20/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek bude určitě opět výborný jako vše od philipse co vlastním

Tento výrobek zatím nemohu moc hodnotit protože to byl dárek k závěrečný zkouškám mé osobní kadeřnici - žákyni které jsem celý rok chodil jako model Slibuji ale až se ji po delší době zeptám jak výrobek funguje zašlu Vám určitě opět perfektní recenzi

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656/00 Kulmofén

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656/00 Kulmofén

08/12/2023

Polska

Polska

Najlepsza

Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna

Výhody

Skuteczna jak żadna inna

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

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Upozornění

  1. v porovnání s modelem HP8656

  2. na širokém kartáči