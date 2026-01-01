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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
5 ks příslušenství pro úpravu vlasů
Rovnoměrná distribuce tepla
4x více iontů*
Keramické, argan. olej
Technologie rovnoměrné distribuce tepla zajišťuje maximální ochranu vlasů před přehřátím, a pomáhá tak udržovat vlasy zdravé a lesklé.
Tento kulmofén upravuje vlasy pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují pokožku, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
Využívejte kombinace tří nastavení teploty a dvou nastavení rychlosti, které zajistí dokonalý finální výsledek. Můžete si vybrat mezi nastavením nízké a vysoké rychlosti s 3 odpovídajícími nastaveními teploty; Cool, Care a High. Flexibilní nastavení zajišťují silný proud vzduchu s šetrnou teplotou pro přesné a přizpůsobené modelování účesu.
4.6
z 5
141
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
MonHa77
01/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
výrobek je praktický
Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHA530/00 Kulmofén
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHA530/00 Kulmofén
Medvěd12
20/06/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek bude určitě opět výborný jako vše od philipse co vlastním
Tento výrobek zatím nemohu moc hodnotit protože to byl dárek k závěrečný zkouškám mé osobní kadeřnici - žákyni které jsem celý rok chodil jako model Slibuji ale až se ji po delší době zeptám jak výrobek funguje zašlu Vám určitě opět perfektní recenzi
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656/00 Kulmofén
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656/00 Kulmofén
Ania333
08/12/2023
Polska
Najlepsza
Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna
Výhody
Skuteczna jak żadna inna
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka
v porovnání s modelem HP8656
na širokém kartáči