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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
3 nástavce
Keramické, argan. olej
Kulmofén s příkonem 800 W proudu vzduchu pro jemné vysoušení a styling. Každý den dosáhnete nádherných výsledků.
Termokartáč má mimořádně široký průměr 38 mm. Díky šířce válce je dokonalým nástrojem pro vytváření hladkých účesů a vln.
Termokartáč má malý průměr 22 mm. Díky šířce válce je dokonalým nástrojem pro snadné vytváření loken.
4.7
z 5
389
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
PavMnu
03/02/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dobrý
Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Borůwka
16/11/2023
Česká republika
Kulmofén
Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka
Výhody
Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Bárb123456
05/08/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super
Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.
Výhody
Hezký, skladný, funkční
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén