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  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů
  • Snadná úprava účesu všech délek vlasů

Series 3000Kulmofén

BHA301/00

4.7
| (389) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Snadná úprava účesu všech délek vlasů
Vysoušení a úprava zároveň – kulmofén Philips Series 3000 vám umožní vytvářet krásné přirozené účesy a současně o vlasy pečovat. Tři nástavce jsou vhodné pro dlouhé i krátké vlasy, takže se budete moct radovat ze snadné úpravy účesu.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Snadná úprava účesu všech délek vlasů

  • 3 nástavce

  • Keramické, argan. olej

Výkon 800 W vám zajistí styling jako ze salónu

Výkon 800 W vám zajistí styling jako ze salónu

Kulmofén s příkonem 800 W proudu vzduchu pro jemné vysoušení a styling. Každý den dosáhnete nádherných výsledků.

38mm termokartáč pro hladké účesy a vlny

38mm termokartáč pro hladké účesy a vlny

Termokartáč má mimořádně široký průměr 38 mm. Díky šířce válce je dokonalým nástrojem pro vytváření hladkých účesů a vln.

22mm termokartáč pro snadné vytváření loken

22mm termokartáč pro snadné vytváření loken

Termokartáč má malý průměr 22 mm. Díky šířce válce je dokonalým nástrojem pro snadné vytváření loken.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

389

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

03/02/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dobrý

Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

16/11/2023

Česká republika

Česká republika

Kulmofén

Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka

Výhody

Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

05/08/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super

Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.

Výhody

Hezký, skladný, funkční

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu