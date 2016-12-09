3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
BDM3490UC/00
34" / 86,7 cm
WQHD (3440 × 1440)
Stolní monitory nabízejí skutečně osobní zážitek, čemuž zakřivené provedení velmi dobře vyhovuje. Zakřivená obrazovka poskytuje příjemný, ale přitom decentní efekt vtažení do děje, který je zaostřený přímo na vás uprostřed stolu.
Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.
Tyto obrazovky Philips přinášejí křišťálově čistý, širokoúhlý obraz s rozlišením Quad HD 3 440 x 1 440 pixelů. Tyto nové displeje využívají vysoce výkonné panely s velkou hustotou pixelů, široký pozorovací úhel 178/178, díky čemuž obraz a grafika doslova ožijí. Širokoúhlý formát UltraWide 21:9 umožňuje vyšší produktivitu s větším prostorem pro srovnání vedle sebe a lepší prohlížení sloupců tabulek. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM nebo finanční expert zpracovávající velké tabulky, displeje Philips vám zajistí křišťálově čistý obraz.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Bill22
09/12/2016
Polska
Ověřený kupující
prawie doskonaly
Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.
Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.
Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL
Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse