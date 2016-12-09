VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Energy Label Europe C
    Široký. Krásný. Zakřivený
  • Široký. Krásný. Zakřivený
  • Široký. Krásný. Zakřivený
  • Široký. Krásný. Zakřivený
  • Energy Label Europe C
    Široký. Krásný. Zakřivený
  • Široký. Krásný. Zakřivený
  • Široký. Krásný. Zakřivený
  • Široký. Krásný. Zakřivený

Ukončeno

BrillianceZakřivený LCD displej UltraWide

BDM3490UC/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Široký. Krásný. Zakřivený
Obrazovka Philips Brilliance Curved UltraWide s jemným zakřivením vás vtáhne do děje jako nikdy dřív.
Zobrazit všechny výhody

Design inspirovaný světem kolem nás

Široký. Krásný. Zakřivený

  • 34" / 86,7 cm

  • WQHD (3440 × 1440)

Zakřivené provedení obrazovky vás vtáhne ještě víc do děje

Zakřivené provedení obrazovky vás vtáhne ještě víc do děje

Stolní monitory nabízejí skutečně osobní zážitek, čemuž zakřivené provedení velmi dobře vyhovuje. Zakřivená obrazovka poskytuje příjemný, ale přitom decentní efekt vtažení do děje, který je zaostřený přímo na vás uprostřed stolu.

Sklo od kraje ke kraji pro nepřerušovaný vzhled

Sklo od kraje ke kraji pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Křišťálově čistý obraz na displeji UltraWide s rozlišením QHD 3440 x 1440 pixelů

Křišťálově čistý obraz na displeji UltraWide s rozlišením QHD 3440 x 1440 pixelů

Tyto obrazovky Philips přinášejí křišťálově čistý, širokoúhlý obraz s rozlišením Quad HD 3 440 x 1 440 pixelů. Tyto nové displeje využívají vysoce výkonné panely s velkou hustotou pixelů, široký pozorovací úhel 178/178, díky čemuž obraz a grafika doslova ožijí. Širokoúhlý formát UltraWide 21:9 umožňuje vyšší produktivitu s větším prostorem pro srovnání vedle sebe a lepší prohlížení sloupců tabulek. Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní informace pro řešení CAD-CAM nebo finanční expert zpracovávající velké tabulky, displeje Philips vám zajistí křišťálově čistý obraz.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

09/12/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

prawie doskonaly

Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

  2. Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.

  3. Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.

  4. Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL

  5. Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org

  6. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse