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Ukončeno
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BCR430/00
Ukončeno
Kdy je třeba vyměnit kotouč na odstraňovaní zrohovatělé kůže elektrického pilníku na chodidla Philips
Mohu používat elektrický pilník na chodidla Philips na mokro?
Jak docílím s elektrickým pilníkem na chodidla Philips nejlepších výsledků?
Mohu na chodidla aplikovat nějaké produkty předtím, než použiji elektrický pilník na chodidla Philips?
Mohu cestovat se svým výrobkem Philips pro péči o vzhled?
Jak mám čistit elektrický pilník na chodidla Philips?
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