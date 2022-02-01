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Ukončeno
Hladká chodidla od špiček až po paty
Elektrický pilník Philips Pedi Advanced zajistí sametově hladká chodidla od prstů až po paty. Díky jedinečnému rotačnímu kotouči a tvaru rukojeti umožňuje snadné, přesné a jemné odstranění zrohovatělé kůže na celém chodidle.
S mimořádně vysokou přesností
Rotační kotouč
Mokrý a suchý provoz
Bezšňůrový a dobíjecí
Jedinečný rotační disk s mimořádně vysokou přesností zaručí sametově hladká chodidla od špiček až po paty. Rotační disk s vysokou přesností umožňuje přesně, snadno a jemně odstranit zrohovatělou kůži na větších i menších oblastech.
Díky přírodnímu minerálnímu korundu, který je součástí disku, poskytuje jemnou péči o vaši pokožku.
Oceňovaný ergonomický design, díky kterému snadno dosáhnete na paty i prsty.
4.6
z 5
178
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
EvikH
01/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Praktický a účinný pilník
Oproti mechanickým pilníkům daleko účinnější, šikovně padne do ruky, snadno se čistí a má překvapivou výdrž baterie. Není objemný, lze tedy případně i vzít do cestovního zavazadla.
Výhody
Praktický, účinný, dobře se drží i ovládá, baterie s výdrží.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum použití 2021-10-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum použití 2021-10-01
Pepáč
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Vynikající
Skvěle funguje, tichý provoz, výborná účinnost, dlouhá výdrž na nabití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum použití 2021-04-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum použití 2021-04-09
Makyka
05/05/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Výrobek používám 14 dní a jsem naprosto spokojená. Pilník se jednoduše ovládá, chodidla jsou krásně hladká.
Výhody
Jednoduché ovládání, skvělý výsledek.
Nevýhody
Žádné.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum použití 2021-04-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla
Datum použití 2021-04-05