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Ukončeno

Pedi AdvancedElektrický pilník na chodidla

BCR430/00

4.6

| (178) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt

Hladká chodidla od špiček až po paty

Elektrický pilník Philips Pedi Advanced zajistí sametově hladká chodidla od prstů až po paty. Díky jedinečnému rotačnímu kotouči a tvaru rukojeti umožňuje snadné, přesné a jemné odstranění zrohovatělé kůže na celém chodidle.

Zobrazit všechny výhody

S mimořádně přesným kotoučem

Hladká chodidla od špiček až po paty

  • S mimořádně vysokou přesností

  • Rotační kotouč

  • Mokrý a suchý provoz

  • Bezšňůrový a dobíjecí

Jedinečný rotační kotouč pro hladká chodidla od špiček až po paty

Jedinečný rotační kotouč pro hladká chodidla od špiček až po paty

Jedinečný rotační disk s mimořádně vysokou přesností zaručí sametově hladká chodidla od špiček až po paty. Rotační disk s vysokou přesností umožňuje přesně, snadno a jemně odstranit zrohovatělou kůži na větších i menších oblastech.

Jemná péče pro vaši pokožku

Díky přírodnímu minerálnímu korundu, který je součástí disku, poskytuje jemnou péči o vaši pokožku.

Oceňovaný design rukojeti

Oceňovaný design rukojeti

Oceňovaný ergonomický design, díky kterému snadno dosáhnete na paty i prsty.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

178

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Praktický a účinný pilník

Oproti mechanickým pilníkům daleko účinnější, šikovně padne do ruky, snadno se čistí a má překvapivou výdrž baterie. Není objemný, lze tedy případně i vzít do cestovního zavazadla.

Výhody

Praktický, účinný, dobře se drží i ovládá, baterie s výdrží.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum použití 2021-10-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum použití 2021-10-01

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Vynikající

Skvěle funguje, tichý provoz, výborná účinnost, dlouhá výdrž na nabití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum použití 2021-04-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum použití 2021-04-09

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Výrobek používám 14 dní a jsem naprosto spokojená. Pilník se jednoduše ovládá, chodidla jsou krásně hladká.

Výhody

Jednoduché ovládání, skvělý výsledek.

Nevýhody

Žádné.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum použití 2021-04-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pedi Advanced BCR430/00 Elektrický pilník na chodidla

Datum použití 2021-04-05

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu