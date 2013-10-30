3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
AZ382/12
Užijte si hudbu všude, kam půjdete
Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na přístroji CD Soundmachine společnosti Philips a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory – kdykoli a kdekoli.
Kompaktní provedení
USB
Možnost linkového připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 prostřednictvím audiosystému. Pouhým připojením přenosného přehrávače MP3 k audiosystému pomocí vestavěného linkového konektoru si můžete vychutnat vynikající kvalitu zvuku při přehrávání hudby z přenosného přehrávače MP3 .
Stereofonní tuner FM/MW (AM)
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
2.0
z 5
1
Recenze
Mipiotrek63
30/10/2013
Polska
taki sobie
słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ382 Bumbox CD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ382 Bumbox CD