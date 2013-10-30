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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ382/12

2

| (1) Recenze

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na přístroji CD Soundmachine společnosti Philips a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory – kdykoli a kdekoli.

Zobrazit všechny výhody

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • Kompaktní provedení

  • USB

Linkové připojení pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Možnost linkového připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 prostřednictvím audiosystému. Pouhým připojením přenosného přehrávače MP3 k audiosystému pomocí vestavěného linkového konektoru si můžete vychutnat vynikající kvalitu zvuku při přehrávání hudby z přenosného přehrávače MP3 .

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ382 Bumbox CD

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ382 Bumbox CD

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu