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  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete
  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete
  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete
  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete
  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete
  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete
  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete
  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete
  • Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Ukončeno

CD Soundmachine

AZ318B/12

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Užijte si hudbu všude, kam půjdete
Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na přístroji CD Soundmachine společnosti Philips a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory – kdykoli a kdekoli.
Zobrazit všechny výhody

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • Kompaktní provedení

  • USB

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

20 předvoleb stanic

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Výhody

Малък, но силен и кристален звък

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ318B CD радиокасетофон

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ318B CD радиокасетофон

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu