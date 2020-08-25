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Ukončeno
AZ215N/12
Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.
Modrá
3 W
Digitální ladění
Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.
2.3
z 5
3
Recenze
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Výhody
vše ok
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S CD Soundmachine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S CD Soundmachine
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Výhody
Žiadne
Nevýhody
Nefunkčný prehrávač CD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S CD Soundmachine
Datum použití 2021-12-11
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S CD Soundmachine
Datum použití 2021-12-11
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Výhody
mały, lekki
Nevýhody
Wymienione w recenzji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S Bumbox CD
Datum použití 2024-05-04
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S Bumbox CD
Datum použití 2024-05-04