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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ215N/12

2.3

| (3) Recenze

Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

  • Modrá

  • 3 W

  • Digitální ladění

Stereofonní tuner FM

20 předvoleb stanic

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.3

z 5

3

Recenze

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Výhody

vše ok

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S CD Soundmachine

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S CD Soundmachine

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Výhody

Žiadne

Nevýhody

Nefunkčný prehrávač CD

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S CD Soundmachine

Datum použití 2021-12-11

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S CD Soundmachine

Datum použití 2021-12-11

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Výhody

mały, lekki

Nevýhody

Wymienione w recenzji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S Bumbox CD

Datum použití 2024-05-04

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215S Bumbox CD

Datum použití 2024-05-04

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu