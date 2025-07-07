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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Černá
3 W
Digitální ladění
Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.
Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.
Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Výhody
Prostota
Nevýhody
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B CD grotuvas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Součást promoakce
Ověřený kupující
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Výhody
könnyen kezelhető
Nevýhody
A hangszóró lehetne jobb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B CD Soundmachine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B CD Soundmachine