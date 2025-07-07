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  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

Ukončeno

CD Soundmachine

AZ215B/12

4.7
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.
Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

  • Černá

  • 3 W

  • Digitální ladění

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Výhody

Prostota

Nevýhody

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B CD grotuvas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Ověřený kupující

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Výhody

könnyen kezelhető

Nevýhody

A hangszóró lehetne jobb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B CD Soundmachine

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ215B CD Soundmachine

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu