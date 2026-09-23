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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1/12

PŘEHRÁVEJTE . HLASITĚ . KDEKOLI

Přehrávač Philips AZ1 umí rozpumpovat hudbu ve velkém, ať už z rádia, iPhonu/iPadu/iPodu, CD nebo zařízení Bluetooth. Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth nebylo nikdy jednodušší díky párování One-Touch NFC. Zapojte mikrofon nebo kytaru a zajamujte si.

Zobrazit všechny výhody

s bezdrátovým streamováním hudby Bluetooth

PŘEHRÁVEJTE . HLASITĚ . KDEKOLI

  • Bluetooth

  • Pro iPod, iPhone a iPad

  • CD

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Streamujte hudbu z jakéhokoli chytrého telefonu bezdrátově pomocí funkce Bluetooth™

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu či zvuk k videu z reproduktoru a bezdrátově.

Cestovní popruh a robustní design pro větší přenosnost

Stačí připevnit cestovní popruh, přehodit ho přes sebe a můžete vyrazit. Model AZ1 má perfektní přenosnou velikost, takže můžete své dovednosti ukázat kdekoli. Robustní design je dostatečně odolný, přežije každou párty, venku i vevnitř, a ovládání můžete dokonce převrátit, aby byl chráněný, když nejste přítomni.

Technické specifikace

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