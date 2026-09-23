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Ukončeno
AZ1/12
PŘEHRÁVEJTE . HLASITĚ . KDEKOLI
Přehrávač Philips AZ1 umí rozpumpovat hudbu ve velkém, ať už z rádia, iPhonu/iPadu/iPodu, CD nebo zařízení Bluetooth. Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth nebylo nikdy jednodušší díky párování One-Touch NFC. Zapojte mikrofon nebo kytaru a zajamujte si.
Bluetooth
Pro iPod, iPhone a iPad
CD
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu či zvuk k videu z reproduktoru a bezdrátově.
Stačí připevnit cestovní popruh, přehodit ho přes sebe a můžete vyrazit. Model AZ1 má perfektní přenosnou velikost, takže můžete své dovednosti ukázat kdekoli. Robustní design je dostatečně odolný, přežije každou párty, venku i vevnitř, a ovládání můžete dokonce převrátit, aby byl chráněný, když nejste přítomni.
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