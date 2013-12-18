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Ukončeno
Skvělý přenosný zvuk
CD přehrávač Philips dodá vašim oblíbeným skladbám z přenosných přehrávačů skutečný hudební výkon, který si vychutnáte kdykoli a kdekoli.
USB
Digitální ladění
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
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4.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Lusi
18/12/2013
Polska
Sprawdza się w codziennym użytkowaniu
Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD
Pszczola71
17/12/2013
Polska
Dobry sprzęt
Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD
wszaman
23/09/2012
Polska
Ověřený kupující
Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.
Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD