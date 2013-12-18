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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1850/12

4

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Skvělý přenosný zvuk

CD přehrávač Philips dodá vašim oblíbeným skladbám z přenosných přehrávačů skutečný hudební výkon, který si vychutnáte kdykoli a kdekoli.

Zobrazit všechny výhody

Skvělý přenosný zvuk

  • USB

  • Digitální ladění

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Ověřený kupující

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1850 Bumbox CD

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu