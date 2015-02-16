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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1627/12

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na přístroji CD Soundmachine společnosti Philips a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory – kdykoli a kdekoli.

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Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • USB

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

16/02/2015

Polska

Polska

nawet dobry

Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1627 Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1627 Bumbox CD

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