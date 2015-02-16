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Ukončeno
Užijte si hudbu všude, kam půjdete
Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na přístroji CD Soundmachine společnosti Philips a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory – kdykoli a kdekoli.
USB
Stereofonní tuner FM/MW (AM)
Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
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4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1627 Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1627 Bumbox CD