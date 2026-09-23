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Ukončeno
AZ1048/12
Užijte si hudbu všude, kam půjdete
Praktický a kompaktní design, možnost užívat si hudbu z různých zdrojů: připojení USB direct, formát MP3-CD, rádio.
USB
Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu. Pokud sluchátka připojíte k přehrávači, budete moci poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem a nebudete přitom rušit ostatní.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.
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