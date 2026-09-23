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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1048/12

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Praktický a kompaktní design, možnost užívat si hudbu z různých zdrojů: připojení USB direct, formát MP3-CD, rádio.

Zobrazit všechny výhody

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • USB

Konektor pro stereofonní sluchátka

Konektor pro stereofonní sluchátka

Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu. Pokud sluchátka připojíte k přehrávači, budete moci poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem a nebudete přitom rušit ostatní.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu