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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1047/12

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S kompaktním přenosným systémem CD Soundmachine společnosti Philips si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu s funkcemi, které vám usnadní život.

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Užijte si hudbu všude, kam půjdete

  • MP3-CD

  • Kazeta

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

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Tuner FM/MW pro poslech rádia

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu