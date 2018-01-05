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  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
  • Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
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Ukončeno

bezdrátový přenosný reproduktor

AT10/00

4.3
| (13) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte
Vychutnejte si poslech z kompaktního přenosného reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. Stačí si jen vybrat zdroj hudby od bezdrátového streamování Bluetooth, FM rádia, zvukového vstupu, USB po kartu SD! Díky vestavěné nabíjecí baterii si hudbu můžete užít kdekoli
Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

  • Bluetooth®

  • Připojení USB Direct

  • SD

  • Digitální tuner FM

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Tuner FM pro poslech rádia

0

Připojení USB Direct a slot pro karty SD pro přehrávání hudby ve formátu MP3

Připojení USB Direct a slot pro karty SD pro přehrávání hudby ve formátu MP3

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

13

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

3
2

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Bajka

W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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