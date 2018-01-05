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Ukončeno
Bluetooth®
Připojení USB Direct
SD
Digitální tuner FM
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
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4.3
z 5
13
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Buuuuuuuuuu
14/06/2016
Polska
Bajka
W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy