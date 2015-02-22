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Ukončeno
pro systém Android
Philips FlexiDock je dokonalé zařízení pro telefony se systémem Android. Jeho jedinečné provedení umožňuje připojení téměř jakéhokoli telefonu se systémem Android – ať má konektor dole, na straně nebo nahoře. Jedná se o první zařízení s tak velkou mírou flexibility určené pro telefony se systémem Android rozličných výrobců bez standardizovaného umístění konektoru micro USB. Dok rovněž skvěle umožňuje uchycení telefonu jak na výšku, tak na šířku takovým způsobem, aby byl telefon uprostřed reproduktoru.
Bezplatná aplikace Philips DockStudio přináší pro dokovací reproduktory spousty jedinečných funkcí. Můžete poslouchat tisíce internetových rádií z celého světa, procházet svoji hudební sbírku a podělit se s přáteli o to, co právě posloucháte, na Facebooku, nebo o fotografie interpretů na Flickru. Aplikace rovněž disponuje přehrávačem Songbird, takže můžete jednoduše procházet, přehrávat a synchronizovat média mezi počítačem a zařízeními se systémem Android. V režimu budíku můžete v této aplikaci nastavit celou řadu vlastních melodií buzení a získat aktualizované zpravodajství o počasí. Tato aplikace je ke stažení zcela zdarma z obchodu Google Play.
Poslouchejte své oblíbené skladby z reproduktoru, který nabízí skvělý zvuk. Tento dokovací reproduktor Philips přehrává hudbu ze zařízení se systémem Android připojených prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Stačí si jen stáhnout bezplatnou aplikaci Philips DockStudio a po vložení zařízení do doku se rozhraní Bluetooth automaticky zapne a připojí. Oblíbíte si výkon a kvalitu podání hudby spojenou s mimořádným pohodlím. Těžko najdete řešení, které by znělo stejně dobře.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®