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  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
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  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
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  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
  • Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

Ukončeno

dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

AS111/12

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android
Získejte výborný zvuk, zatímco dokovací stanice Philips AS111/12 hraje a nabíjí váš telefon Android a automaticky synchronizuje své hodiny s vaším zařízením. Součástí balení je i aplikace Songbird, takže můžete synchronizovat hudbu mezi vaším telefonem a počítačem.
Zobrazit všechny výhody

s tímto dokovacím reproduktorem

Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

  • pro systém Android

Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení a nabíjení telefonů se systémem Android

Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení a nabíjení telefonů se systémem Android

Philips FlexiDock je dokonalé zařízení pro telefony se systémem Android. Jeho jedinečné provedení umožňuje připojení téměř jakéhokoli telefonu se systémem Android – ať má konektor dole, na straně nebo nahoře. Jedná se o první zařízení s tak velkou mírou flexibility určené pro telefony se systémem Android rozličných výrobců bez standardizovaného umístění konektoru micro USB. Dok rovněž skvěle umožňuje uchycení telefonu jak na výšku, tak na šířku takovým způsobem, aby byl telefon uprostřed reproduktoru.

Objevujte a sdílejte hudbu i další funkce pomocí bezplatné aplikace DockStudio

Objevujte a sdílejte hudbu i další funkce pomocí bezplatné aplikace DockStudio

Bezplatná aplikace Philips DockStudio přináší pro dokovací reproduktory spousty jedinečných funkcí. Můžete poslouchat tisíce internetových rádií z celého světa, procházet svoji hudební sbírku a podělit se s přáteli o to, co právě posloucháte, na Facebooku, nebo o fotografie interpretů na Flickru. Aplikace rovněž disponuje přehrávačem Songbird, takže můžete jednoduše procházet, přehrávat a synchronizovat média mezi počítačem a zařízeními se systémem Android. V režimu budíku můžete v této aplikaci nastavit celou řadu vlastních melodií buzení a získat aktualizované zpravodajství o počasí. Tato aplikace je ke stažení zcela zdarma z obchodu Google Play.

Streamování hudby ze zařízení se systémem Android prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Streamování hudby ze zařízení se systémem Android prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Poslouchejte své oblíbené skladby z reproduktoru, který nabízí skvělý zvuk. Tento dokovací reproduktor Philips přehrává hudbu ze zařízení se systémem Android připojených prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Stačí si jen stáhnout bezplatnou aplikaci Philips DockStudio a po vložení zařízení do doku se rozhraní Bluetooth automaticky zapne a připojí. Oblíbíte si výkon a kvalitu podání hudby spojenou s mimořádným pohodlím. Těžko najdete řešení, které by znělo stejně dobře.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu