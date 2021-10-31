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  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
  • Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon

Ukončeno

Radiobudík

AJT5300W/12

5
| (1) Recenze
Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon
Začněte den nabití energií s AJT5300W. Tento radiobudík funguje jako bezdrátový reproduktor, který streamuje hudbu z jakéhokoli zařízení s funkcí Bluetooth. Díky vestavěné základně dokáže nabíjet jakýkoli chytrý telefon, iPhone / Android, zatímco spíte
Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si bezdrátovou hudbu a nabíjejte svůj chytrý telefon

  • Bluetooth®

  • Univerzální nabíjení

  • Duální budík

  • FM, digitální ladění

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhonu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Port USB pro nabíjení libovolného mobilního zařízení

Port USB pro nabíjení libovolného mobilního zařízení

Tento reproduktor je vybaven portem USB. Pokud se vám téměř vybila baterie v chytrém telefonu, ať doma nebo na cestách, tento přenosný reproduktor vám umožní přenést baterii uloženou v reproduktoru do mobilního zařízení.

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Výhody

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Nevýhody

Можно сказать, что цена несколько высокая

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJT5300W Радіогодинник

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJT5300W Радіогодинник

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