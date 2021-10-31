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Ukončeno
AJT5300W/12
Bluetooth®
Univerzální nabíjení
Duální budík
FM, digitální ladění
Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhonu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.
Tento reproduktor je vybaven portem USB. Pokud se vám téměř vybila baterie v chytrém telefonu, ať doma nebo na cestách, tento přenosný reproduktor vám umožní přenést baterii uloženou v reproduktoru do mobilního zařízení.
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.
5.0
z 5
1
Recenze
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Výhody
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Nevýhody
Можно сказать, что цена несколько высокая
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJT5300W Радіогодинник
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJT5300W Радіогодинник