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Ukončeno

dokovací stanice pro iPod/iPhone

AJ7245D/12

Probouzejte se skvělou hudbou

Začněte svůj den s touto dokovací stanicí značky Philips. Nabízí reprosoustavu s konstrukcí Bass Reflex pro výkonné basy, výstup 20 W RMS a dok pro iPod/iPhone opatřený konektorem Lightning. Vychutnejte lepší vstávání i zážitky s rádiem prostřednictvím bezplatné aplikace Philips.

Zobrazit všechny výhody

s touto dokovací stanicí pro iPod/iPhone

Probouzejte se skvělou hudbou

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • Rádio FM, dva časy buzení

  • 20 W, zálohování času a budíku

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Celkový výstupní výkon 20 W RMS

RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Technické specifikace

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