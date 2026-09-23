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Ukončeno

dokovací stanice pro iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

Probouzejte se skvělou hudbou

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad přes konektor Lightning a užívejte si bohatý a čistý zvuk. Tento elegantní radiobudík má navíc port USB, který umožňuje paralelně nabíjet další zařízení a probudí vás včas

Zobrazit všechny výhody

s touto dokovací stanicí pro iPod/iPhone/iPad

Probouzejte se skvělou hudbou

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone/iPad

  • Port USB pro nabíjení

  • 8 W, rádio FM, dva časy buzení

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Konektor USB pro nabíjení dalšího chytrého telefonu nebo tabletu

Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem/iPadem v dokovací stanici

Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem/iPadem v dokovací stanici

Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone/iPad během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu