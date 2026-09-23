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Ukončeno
AJ7050D/12
Probouzejte se skvělou hudbou
Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad přes konektor Lightning a užívejte si bohatý a čistý zvuk. Tento elegantní radiobudík má navíc port USB, který umožňuje paralelně nabíjet další zařízení a probudí vás včas
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone/iPad
Port USB pro nabíjení
8 W, rádio FM, dva časy buzení
Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.
Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone/iPad během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.
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