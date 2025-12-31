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  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
  • Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu

Ukončeno

Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

AJ7030D/12

Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu
Probouzejte se na oblíbenou hudbu z iPodu, iPhonu nebo rádia FM úžasného radiobudíku Philips, který rozzáří váš pokoj i každé ráno. V zabudovaném doku pak můžete nabíjet své oblíbené zařízení i v ochranném obalu.
Zobrazit všechny výhody

Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu

  • Připojení MP3 Link

iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru

iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Probouzejte se hudbou z iPodu/iPhonu nebo rozhlasovou stanicí

Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu

Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytne baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.

Technické specifikace

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