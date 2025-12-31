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Ukončeno
AJ7030D/12
Připojení MP3 Link
Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.
Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytne baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.
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