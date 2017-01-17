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Ukončeno
AJ7010/12
Probouzejte se se
Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Vestavěné rádio a zvuky přírody nabízejí buzení oblíbeným způsobem, tepelný senzor pak umožňuje zobrazení pokojové a venkovní teploty.
Pokojová/venkovní teplota
Digitální tuner FM/MW
Duální budík
Budík s na všední dny a víkend
Odpočívejte nebo usínejte za zvuků klidné hudby. Na radiobudíku Philips je přednastavena řada relaxačních skladeb. Vyberte si ze zvuků deště, vln oceánu, lázeňské hudby apod., abyste si užili pohody a relaxace.
Informace o počasí na dosah. Radiobudík Philips vám poskytuje aktuální údaje o teplotě. Inteligentní snímač teploty neustále zobrazuje údaj o venkovní teplotě.
Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytne baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.
3.4
z 5
5
Recenze
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital