VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek

Ukončeno

Radiobudík s digitálním laděním

AJ7010/12

3.4

| (5) Recenze

Probouzejte se se

Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Vestavěné rádio a zvuky přírody nabízejí buzení oblíbeným způsobem, tepelný senzor pak umožňuje zobrazení pokojové a venkovní teploty.

Zobrazit všechny výhody

zvuky přírody

Probouzejte se se

  • Pokojová/venkovní teplota

  • Digitální tuner FM/MW

  • Duální budík

  • Budík s na všední dny a víkend

Přednastavená relaxační hudba vás pokojně uspí

Přednastavená relaxační hudba vás pokojně uspí

Odpočívejte nebo usínejte za zvuků klidné hudby. Na radiobudíku Philips je přednastavena řada relaxačních skladeb. Vyberte si ze zvuků deště, vln oceánu, lázeňské hudby apod., abyste si užili pohody a relaxace.

Zobrazení vnější i pokojové teploty

Zobrazení vnější i pokojové teploty

Informace o počasí na dosah. Radiobudík Philips vám poskytuje aktuální údaje o teplotě. Inteligentní snímač teploty neustále zobrazuje údaj o venkovní teplotě.

Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu

Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytne baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.4

z 5

5

Recenze

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu