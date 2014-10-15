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Ukončeno

Radiobudík

AJ5030/12

4

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Stačí se probudit a otevřít oči!

Dopřejte si pohodlí údaje o čase na libovolné ploše. Zaostřete obraz nebo jej převraťte tak, aby byl na stěně či stropě vždy dobře čitelný. Tyto hodiny také automaticky seřizují čas a nabízejí buzení hudbou, rádiem nebo zvukem budíku.

Zobrazit všechny výhody

na promítaný čas

Stačí se probudit a otevřít oči!

  • Projekce času

  • FM, digitální ladění

  • Duální budík

  • Zálohování času a budíku

Flexibilní úhle projekce pro snadné sledování v libovolném místě

Díky projekční jednotce s flexibilním úhlem projekce si můžete promítaný časový údaj umístit kam chcete. Projekci lze přesnými ovládacími prvky nastavit vodorovně či svisle, takže budete mít časový údaj přesně tak, kde chcete – na stěně, na stropě nebo na ploše nábytku. Vypadá to báječně a navíc můžete sledovat hodiny, aniž byste otáčeli hlavu.

Nastavitelné ohnisko pro nejostřejší projekci

Díky snadno ovladatelnému ostření bude promítaný časový údaj vždy ostrý. Ostřením lze nastavit jasnou projekci v rozsahu od 1 do 2,5 m. Užívejte si ostrého obrazu a sledujte vždy přesný čas.

Převrácení obrazu umožňuje promítání vzhůru nohama

Tento radiobudík promítá časový údaj tak, aby to pro vás bylo co nejpohodlnější. Funkce převrácení obrazu umožňuje okamžité otoční obrazu o 180 stupňů pro snazší sledování z libovolného místa pokoje.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5030 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5030 Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5030 Radiobudzik

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu