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Ukončeno
Stačí se probudit a otevřít oči!
Dopřejte si pohodlí údaje o čase na libovolné ploše. Zaostřete obraz nebo jej převraťte tak, aby byl na stěně či stropě vždy dobře čitelný. Tyto hodiny také automaticky seřizují čas a nabízejí buzení hudbou, rádiem nebo zvukem budíku.
Projekce času
FM, digitální ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku
Díky projekční jednotce s flexibilním úhlem projekce si můžete promítaný časový údaj umístit kam chcete. Projekci lze přesnými ovládacími prvky nastavit vodorovně či svisle, takže budete mít časový údaj přesně tak, kde chcete – na stěně, na stropě nebo na ploše nábytku. Vypadá to báječně a navíc můžete sledovat hodiny, aniž byste otáčeli hlavu.
Díky snadno ovladatelnému ostření bude promítaný časový údaj vždy ostrý. Ostřením lze nastavit jasnou projekci v rozsahu od 1 do 2,5 m. Užívejte si ostrého obrazu a sledujte vždy přesný čas.
Tento radiobudík promítá časový údaj tak, aby to pro vás bylo co nejpohodlnější. Funkce převrácení obrazu umožňuje okamžité otoční obrazu o 180 stupňů pro snazší sledování z libovolného místa pokoje.
4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5030 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5030 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ5030 Radiobudzik