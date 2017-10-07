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Ukončeno

Radiobudík

AJ4300B/12

2.7

| (3) Recenze

Začněte den podle svého!

Probouzejte se v pravý čas se dvěma časy buzení (jeden pro vás, druhý pro vašeho partnera) a naladěnými předvolbami stanic FM, aby vás mohly budit oblíbené rozhlasové pořady nebo zvuk budíku. Pomocí portu USB na přístroji lze nabíjet jakékoli mobilní zařízení.

Zobrazit všechny výhody

Začněte den podle svého!

  • FM, digitální ladění

  • Duální budík

  • Zálohování času a budíku

Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení

Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení

Dobu hraní rádia Philips lze snadno ovládat nastavením požadovaného počtu minut na digitálním časovači. Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio na konci sezení.

Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.7

z 5

3

Recenze

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radiobudzik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radioura

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radio cu ceas

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radio cu ceas

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu