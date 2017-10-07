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Ukončeno
AJ4300B/12
Začněte den podle svého!
Probouzejte se v pravý čas se dvěma časy buzení (jeden pro vás, druhý pro vašeho partnera) a naladěnými předvolbami stanic FM, aby vás mohly budit oblíbené rozhlasové pořady nebo zvuk budíku. Pomocí portu USB na přístroji lze nabíjet jakékoli mobilní zařízení.
FM, digitální ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku
Dobu hraní rádia Philips lze snadno ovládat nastavením požadovaného počtu minut na digitálním časovači. Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio na konci sezení.
Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.
2.7
z 5
3
Recenze
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radioura
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radio cu ceas
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ4300B Radio cu ceas