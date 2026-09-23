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Ukončeno
AJ3570/12
Žijte zeleněji
Je na čase pečovat o životní prostředí. Tyto stylové hodiny Philips AJ3570/12, vyrobené z ekologického bambusu a bezpečných materiálů, mají nízkou spotřebu v pohotovostním režimu a automatický světelný senzor – šetří energii každou sekundu.
Velký displej
Hledání cest k péči o životní prostředí vyžaduje tvůrčí myšlení a trochu důvtipu. Použití bambusu na horní desku tohoto radiobudíku je nejenom ekologické, ale také stylové. Bambus není pouze atraktivní materiál, je také lépe obnovitelný než běžné stromy. Roste velice rychle bez hnojiv a pesticidů, lze jej sklízet po třech až pěti letech a každá plantáž dává úrodu několikrát. A z přípravy bambusu pro průmyslové využití je méně odpadu a emisí oxidu uhličitého.
Společnost Philips je ekologicky zodpovědná a věnovala vždy značné úsilí recyklaci. Přínosy recyklace se stupňují. Snižuje potřebu čerstvých a neobnovitelných zdrojů a odstraňuje ekologické zatížení planety. Snižuje potřebu spalování a skládek odpadu, které mají nepříznivý vliv na ekosystémy a životní prostředí. Při výrobě tohoto radiobudíku je použito vysoké procento recyklovaných materiálů. Celá skříňka je vyrobena ze 100% recyklovaného plastu, tištěné materiály jsou ze 100% recyklovaného papíru a obal tvoří 90% recyklovaných materiálů.
Zákazem používání nebezpečných komponent se společnost Philips rozhodla pro vytvoření bezpečnějšího životního prostředí pro lidskou civilizaci. Abychom více než splnili směrnice RoHS, které zakazují použití obecně nebezpečných materiálů jako je olovo, kadmium a rtuť, zakázali jsme používání dalších nebezpečných komponent. Například všechny plastové díly, desky plošných spojů, napájecí adaptér a obal jsou prosté PVC a BFR, což minimalizuje dopad na člověka a jeho životní prostředí jak během používání, tak při likvidaci.
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