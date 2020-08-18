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Ukončeno

Radiobudík

AJ3226/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Začněte den podle svého!

Tento stylový radiobudík Philips s dvojitým buzením vám pomůže zahájit den s oblíbenou rádiovou stanicí nebo jemným signálem. Pohodlně také můžete připojit přenosný hudební systém způsobem plug-and-play hned vedle postele.

Zobrazit všechny výhody

Buzení rádiem nebo signálem.

Začněte den podle svého!

  • FM/MW, analogové ladění

  • Duální budík

  • Zálohování času a budíku

  • Vestavěný zvukový kabel

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu

Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu

Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Opakovat buzení pro další odložené buzení

Opakovat buzení pro další odložené buzení

Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Ověřený kupující

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3226 Radio cu ceas

Datum použití 2020-04-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3226 Radio cu ceas

Datum použití 2020-04-18

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu