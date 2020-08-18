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Ukončeno
Začněte den podle svého!
Tento stylový radiobudík Philips s dvojitým buzením vám pomůže zahájit den s oblíbenou rádiovou stanicí nebo jemným signálem. Pohodlně také můžete připojit přenosný hudební systém způsobem plug-and-play hned vedle postele.
FM/MW, analogové ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku
Vestavěný zvukový kabel
Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.
Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.
Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Alberts
18/08/2020
România
Ověřený kupující
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3226 Radio cu ceas
Datum použití 2020-04-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3226 Radio cu ceas
Datum použití 2020-04-18