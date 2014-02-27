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Ukončeno
Příjemné probuzení
Pomocí radiobudíku Philips AJ3138/12 umožníte vašemu dítěti, aby se probouzelo při svých oblíbených zvucích nebo hlasu. Vyměnitelné kroužky a tlačítka dodávají budíku osobitost a časovač usnutí umožní nastavit hodiny, aniž byste museli změnit nastavení budíku.
Nahrávatelný budík
Časovač usnutí
Barevné kroužky a knoflíky
Baterie nebo střídavý proud
Četné studie prokázaly, že krátký spánek během dne prospívá zdraví. Časovač usnutí pomáhá získat tento zdravý návyk tím, že vám umožňuje krátce se prospat bez toho, abyste se museli obávat, že zaspíte nebo museli pokaždé měnit nastavení budíku. Stačí stisknout jediné tlačítko a krátce se prospat po dobu od 15 minut do dvou hodin předtím, než se vrátíte do rušného dne. Časovač usnutí bude automaticky odpočítávat k nule, pak se vás za předem nastavenou dobu probudí bzučák.
Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips nastavitelnou funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po pěti minutách budík zazvoní znovu. Pokud chcete spát déle, stiskněte tlačítko odloženého buzení dvakrát pro 10 minut nebo třikrát pro 15 minut.
Napájejte své rádio Philips z baterií nebo ze sítě a vychutnejte si naprosté pohodlí a flexibilitu. Pokud nemáte k dispozici zásuvku nebo si nepřejete mít po místnosti vedené kabely, můžete tuto soupravu provozovat jednoduše na baterie. Potřebujete-li nepřetržitý a stabilní zdroj, připojte soupravu přímo k zásuvce. Nyní si již skutečně můžete vychutnávat naprostou svobodu poslechu, kdekoliv se vám zachce.
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4.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3138 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3138 Radiobudzik
ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3138 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3138 Radiobudzik
Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3138 Radiobudzik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3138 Radiobudzik