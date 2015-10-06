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Ukončeno
Začněte den podle svého!
Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven vestavěným rádiem FM a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.
FM, digitální ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku
Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.
Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.
4.4
z 5
17
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
mirabelka
06/10/2015
Polska
Ověřený kupující
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktośtam
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem