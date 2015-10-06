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Ukončeno

Radiobudík s digitálním laděním

AJ3116/12

4.4

| (17) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt

Začněte den podle svého!

Tento elegantní radiobudík Philips vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven vestavěným rádiem FM a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.

Zobrazit všechny výhody

Buzení rádiem nebo signálem.

Začněte den podle svého!

  • FM, digitální ladění

  • Duální budík

  • Zálohování času a budíku

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Záložní baterie zajistí proud pro paměti během výpadku napájení

Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Technické specifikace

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Recenze

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4.4

z 5

17

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

1

06/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu