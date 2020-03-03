3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Vstávejte radostně se svou oblíbenou melodií z rádia
Vstávejte s oblíbenou rádiovou stanicí nebo tóny budíku. Tento elegantní radiobudík Philips AJ1000/12 s displejem se zrcadlovou úpravou umožňuje nastavit dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu. Vstávejte každý den zvolna a s úsměvem.
Zrcadlová úprava displeje
FM, analogové ladění
Duální budík
Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.
Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stiskněte tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.
Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.
3.6
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Migotka
03/03/2020
Polska
Ověřený kupující
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Výhody
Mały rozmiar
Nevýhody
Czasami słabo łapie sygnał
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ1000 Radiobudzik
Datum použití 2018-03-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ1000 Radiobudzik
Datum použití 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ1000 Radiobudík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ1000 Radiobudzik
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ1000 Radiobudzik