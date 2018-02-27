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Ukončeno

Adaptér Bluetooth®

AEA2700/12

4.4

| (12) Recenze

Připojte současně až 3 chytré telefony

Adaptér Philips Bluetooth® s funkcí MULTIPAIR promění váš systém reproduktorů Hi-Fi/PC v bezdrátový zvukový systém. Stačí připojit adaptér a bezdrátově streamovat hudbu až ze tří chytrých telefonů, tabletů a zařízení s funkcí Bluetooth.

Zobrazit všechny výhody

Připojte současně až 3 chytré telefony

  • Hudební přijímač Bluetooth®

  • s funkcí MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC a NFC

  • Digitální výstup

S funkcí MULTIPAIR okamžitě vyměňte hudbu mezi 3 zařízeními

S funkcí MULTIPAIR okamžitě vyměňte hudbu mezi 3 zařízeními

Spárujte až 3 chytrá zařízení a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného odpojování a připojování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze jej zvolte a stiskněte tlačítko pro přehrávání. Přehrávání skladby z původního zařízení bude ukončeno a zazní skladba nová. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i sourozenců najednou, abyste hudbu mezi nimi mohli bleskově přepínat.

Přenášejte hudební aplikace z chytrého telefonu nebo tabletu do systému Hi-Fi

Přenášejte hudební aplikace z chytrého telefonu nebo tabletu do systému Hi-Fi

Každý milovník hudby má svou oblíbenou hudební službu nebo aplikace online rádia ve svých mobilních zařízeních. Nyní si je můžete přehrát přímo v systému Hi-Fi.

Prvotřídní kvalita streamování hudby Bluetooth® (aptX® a AAC)

Prvotřídní kvalita streamování hudby Bluetooth® (aptX® a AAC)

Pokročilá technologie posouvá streamování zvuku přes připojení Bluetooth® na vyšší úroveň. Standardní zvuk Bluetooth® využívá kodek SBC vytvořený pro základní přenos zvuku, což posluchačům často přináší zklamání a nespokojenost. Avšak adaptér Hi-Fi je vyzbrojen bezdrátovou technologií (aptX® a AAC) Bluetooth® prvotřídní kvality: poskytne vám bohatý, výkonný a křišťálově čistý zvuk. Je kompatibilní s nejnovějšími chytrými telefony se systémy Android™ a Apple iOS, tablety a dalšími zařízeními. Společnost Philips přináší kvalitu zvuku, kterou očekáváte. Bezdrátová hudba ještě nikdy nezněla tak dobře.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

12

Recenze

4
1

27/02/2018

Polska

Polska

Miłe zaskoczenie

Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adapter Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adapter Bluetooth®

20/05/2015

Polska

Polska

Świetny produkt.

Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adapter Bluetooth®

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adapter Bluetooth®

11/06/2020

România

România

Ověřený kupující

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Výhody

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Datum použití 2019-05-11

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Datum použití 2019-05-11

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu