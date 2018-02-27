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Ukončeno
AEA2700/12
Připojte současně až 3 chytré telefony
Adaptér Philips Bluetooth® s funkcí MULTIPAIR promění váš systém reproduktorů Hi-Fi/PC v bezdrátový zvukový systém. Stačí připojit adaptér a bezdrátově streamovat hudbu až ze tří chytrých telefonů, tabletů a zařízení s funkcí Bluetooth.
Hudební přijímač Bluetooth®
s funkcí MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC a NFC
Digitální výstup
Spárujte až 3 chytrá zařízení a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného odpojování a připojování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze jej zvolte a stiskněte tlačítko pro přehrávání. Přehrávání skladby z původního zařízení bude ukončeno a zazní skladba nová. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i sourozenců najednou, abyste hudbu mezi nimi mohli bleskově přepínat.
Každý milovník hudby má svou oblíbenou hudební službu nebo aplikace online rádia ve svých mobilních zařízeních. Nyní si je můžete přehrát přímo v systému Hi-Fi.
Pokročilá technologie posouvá streamování zvuku přes připojení Bluetooth® na vyšší úroveň. Standardní zvuk Bluetooth® využívá kodek SBC vytvořený pro základní přenos zvuku, což posluchačům často přináší zklamání a nespokojenost. Avšak adaptér Hi-Fi je vyzbrojen bezdrátovou technologií (aptX® a AAC) Bluetooth® prvotřídní kvality: poskytne vám bohatý, výkonný a křišťálově čistý zvuk. Je kompatibilní s nejnovějšími chytrými telefony se systémy Android™ a Apple iOS, tablety a dalšími zařízeními. Společnost Philips přináší kvalitu zvuku, kterou očekáváte. Bezdrátová hudba ještě nikdy nezněla tak dobře.
4.4
z 5
12
Recenze
Macieek
27/02/2018
Polska
Miłe zaskoczenie
Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adapter Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adapter Bluetooth®
Rafał007
20/05/2015
Polska
Świetny produkt.
Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adapter Bluetooth®
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adapter Bluetooth®
Gabriel S
11/06/2020
România
Ověřený kupující
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Výhody
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Datum použití 2019-05-11
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Datum použití 2019-05-11