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Ukončeno

Rádio do koupelny

AE3300/00

Cákejte si ve sprše

Dopřejte si hudbu ve sprše prostřednictvím rádia Philips do koupelny. Design odolný proti stříkající vodě dovoluje umístit rádio kdekoli ve sprše. Odnímatelný popruh umožňuje rychlé a snadné zavěšení.

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Cákejte si ve sprše

Provoz na baterie pro možnost přenášení

Napájení radiobudíku Philips zajišťují dvě baterie AA, aby byla zajištěna optimální přenositelnost a umístění.

Nastavitelný časovač vypíná rádio v nastaveném čase

Dobu hraní rádia lze snadno ovládat nastavením požadovaného počtu minut na digitálním časovači. Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio na konci sezení.

Vestavěné hodiny

Vestavěné hodiny mají vždy přesný čas. Z důvodu většího pohodlí jsou při vypnutém rádiu jsou automaticky zobrazeny.

Technické specifikace

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