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Ukončeno
AE3300/00
Cákejte si ve sprše
Dopřejte si hudbu ve sprše prostřednictvím rádia Philips do koupelny. Design odolný proti stříkající vodě dovoluje umístit rádio kdekoli ve sprše. Odnímatelný popruh umožňuje rychlé a snadné zavěšení.
Napájení radiobudíku Philips zajišťují dvě baterie AA, aby byla zajištěna optimální přenositelnost a umístění.
Dobu hraní rádia lze snadno ovládat nastavením požadovaného počtu minut na digitálním časovači. Ten automaticky odpočítá zbývající čas a vypíná rádio na konci sezení.
Vestavěné hodiny mají vždy přesný čas. Z důvodu většího pohodlí jsou při vypnutém rádiu jsou automaticky zobrazeny.
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