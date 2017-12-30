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Ukončeno

Přenosné rádio

AE1530/00

4
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Kapesní rozměry.
S tímto stylovým přenosným kapesním rádiem Philips s rozsahy MW/FM si můžete kdekoli vychutnat hlasitý a kvalitní poslech.
Zobrazit všechny výhody

Kapesní rozměry.

  • FM/MW, analogové ladění

  • Vestavěný reproduktor

  • Konektor sluchátek

  • Napájení z baterií

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Jedno otočné kolečko pro ovládání hlasitosti a zapnutí/vypnutí přístroje

0

Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, díky čemuž přináší poslech ještě větší požitek.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

3
2

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Přenosné rádio

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Přenosné rádio

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Przenośne radio

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Przenośne radio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Výhody

fülhalgató csatlakozó

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Hordozható rádió

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Hordozható rádió

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu