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Ukončeno
FM/MW, analogové ladění
Vestavěný reproduktor
Konektor sluchátek
Napájení z baterií
Stereofonní tuner FM/MW (AM)
0
Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, díky čemuž přináší poslech ještě větší požitek.
4.0
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Přenosné rádio
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Přenosné rádio
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Przenośne radio
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Przenośne radio
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Výhody
fülhalgató csatlakozó
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Hordozható rádió
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1530 Hordozható rádió