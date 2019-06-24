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Ukončeno

Přenosné rádio

AE1500/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Kapesní rozměry.

S tímto přenosným kapesním rádiem Philips s rozsahy MW/FM si můžete kdekoli vychutnat hlasitý a kvalitní poslech.

Zobrazit všechny výhody

Kapesní rozměry.

  • FM/MW, analogové ladění

  • Vestavěný reproduktor

  • Konektor sluchátek

  • Napájení z baterií

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Tuner FM/MW pro poslech rádia

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Jedno otočné kolečko pro ovládání hlasitosti a zapnutí/vypnutí přístroje

0

Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

Vestavěný reproduktor pro vychutnání kvalitně přehrávané hlasité hudby

Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, díky čemuž přináší poslech ještě větší požitek.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1500 Портативно радио

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1500 Портативно радио

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu