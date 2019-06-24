3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Kapesní rozměry.
S tímto přenosným kapesním rádiem Philips s rozsahy MW/FM si můžete kdekoli vychutnat hlasitý a kvalitní poslech.
FM/MW, analogové ladění
Vestavěný reproduktor
Konektor sluchátek
Napájení z baterií
Stereofonní tuner FM/MW (AM)
0
Reproduktor poskytuje dobrou kvalitu zvuku, díky čemuž přináší poslech ještě větší požitek.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1500 Портативно радио
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AE1500 Портативно радио