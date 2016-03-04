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Ukončeno
9006WHVB1
Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasu a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.<br>
Typ žárovky: HB4
Balení: 1 kus
12,8 V, 55 W
Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.
Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým světlům prvotřídní vzhled špičkových automobilů.
Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlomety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmu. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.
1.0
z 5
1
Recenze
Bart85
04/03/2016
Polska
Bardzo ładny efekt ale na krótką metę.
Żarówki zakupiłem w kwietniu 2015r, na początku sprawowały się świetnie, jasne białe światło dobrze oświetlało drogę ale niestety po 5 miesiącach straciły swoja barwę świetlna, praktycznie nie oświetlały drogi widoczność ograniczyła się do 5 metrów (od maski samochodu), teraz nadają się tylko do wyrzucenia.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa
V porovnání se standardními halogenovými žárovkami
Použití se liší v závislosti na typu žárovky