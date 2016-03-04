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Ukončeno

WhiteVisionžárovka do automobilového světlometu

9006WHVB1

1

| (1) Recenze

Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní

Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasu a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.<br>

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Intenzivní bílý xenonový efekt

Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní

  • Typ žárovky: HB4

  • Balení: 1 kus

  • 12,8 V, 55 W

Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem

Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.

Bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled

Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým světlům prvotřídní vzhled špičkových automobilů.

Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem

Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem

Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlomety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmu. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

04/03/2016

Polska

Polska

Bardzo ładny efekt ale na krótką metę.

Żarówki zakupiłem w kwietniu 2015r, na początku sprawowały się świetnie, jasne białe światło dobrze oświetlało drogę ale niestety po 5 miesiącach straciły swoja barwę świetlna, praktycznie nie oświetlały drogi widoczność ograniczyła się do 5 metrów (od maski samochodu), teraz nadają się tylko do wyrzucenia.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 9006WHVB1 żarówka samochodowa

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Upozornění

  1. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami

  2. Použití se liší v závislosti na typu žárovky