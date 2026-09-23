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VisionLepší vidění

9005PRB1

Pocit bezpečí, bezpečná jízda

Žárovky do automobilových světlometů Vision poskytují až o 30 % lepší vidění než standardní žárovky. Zajišťují vynikající výkon světelného paprsku za velmi příznivou cenu, v kvalitě originálního vybavení, s větší bezpečností a pohodlím.

Zobrazit všechny výhody

Až o 30 % lepší vidění ve srovnání se standardní žárovkou

Pocit bezpečí, bezpečná jízda

  • Typ žárovky: HB3

  • 12 V, 65 W

  • Až o 30 % lepší vidění

  • Nejlepší poměr cena/výkon

  • Počet žárovek: 1

Žárovky Vision vydávají o 30 % více světla než standardní halogenové žárovky

Naše řešení osvětlení vytvářejí přesný paprsek světla o maximálním výstupu. Žárovky Vision produkují delší paprsek pro větší bezpečí a pohodlí. Trvale vyrábíme ta nejlepší, nejefektivnější řešení osvětlení, protože víme, že naše vysoce kvalitní osvětlení může jednou někomu zachránit život.

Bezpečnost na silnicích začíná tím, že vidíte a jste vidět

Světlo je nedílnou součástí zážitku z jízdy a je to také první a jediná součást bezpečnostního okruhu, která skutečně pomáhá předcházet nehodám. Společnost Philips podporuje aktivní bezpečnostní ochranu zaměřenou na předcházení nehodám prostřednictvím celkové viditelnosti a osvětlení silnice.

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu