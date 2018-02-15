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  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly

Xenon X-tremeVision gen2Xenonová výbojka do automobilových světlometů

85415XV2C1

4
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
X-tremeVision 2. generace je nejnovějším pokrokem xenonové technologie se silným paprskem světla, který produkuje velké množství světla. Tento mimořádný světelný výkon zlepšuje vaše podmínky při řízení a pomáhá vám užít si bezpečnější a pohodlnější jízdu.
Zobrazit všechny výhody

Vaší pozornosti neunikne žádný hrbol, zatáčka ani překážka na cestě

Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly

  • Typ žárovky: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Počet žárovek: 1

Lepší viditelnost pro bezpečnější a pohodlnější jízdu

Lepší viditelnost pro bezpečnější a pohodlnější jízdu

Osvětlení je základní součástí řízení. Pouhé vylepšení kvality osvětlení může pomoci předcházet nehodám. Žárovky Xenon X-tremeVision 2. generace vylepšují viditelnost, takže rozpoznáte překážky a dopravní značení dříve, a zkrátíte tak svou reakční dobu. Spektrální kompozice tohoto světla je přizpůsobená přirozené barevné citlivosti vašeho oka. A díky barevné teplotě 4 800 K tento světlomet produkuje světlo, které nedráždí vaše oči a pomáhá vám v noci jezdit bezpečněji a pohodlněji.

Inovativní technologie Xenon HID z dílny společnosti Philips

Inovativní technologie Xenon HID z dílny společnosti Philips

Žárovky Xenon HID (High Intensity Discharge) produkují dvakrát více světla pro bezpečnější jízdu za všech podmínek. Studie prokázaly, že xenonové automobilové osvětlení pomáhá řidičům koncentrovat se na silnici a rozpoznávat překážky a dopravní značky mnohem rychleji než s tradičními žárovkami. A jak lépe porazit tmu než s intenzivním bílým světlem srovnatelným s denním světlem.

Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko prasknutí. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo. A výkonnější světlo znamená lepší řízení bez ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

15/02/2018

România

România

Bune

Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu