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  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
  • Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
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Ukončeno

Xenon WhiteVisionXenonová výbojka do automobilových světlometů

85415WHVS1

4.3
| (31) Recenze
Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře
Žárovky Philips Xenon WhiteVision vytváří intenzivní bílé světlo, které zlepšuje viditelnost na vozovce a dosahuje barevné teploty až 6 000 K. Ideální volba pro xenonové světlomety, které doplňují LED světla.
Zobrazit všechny výhody

Dokonalý bílý LED efekt

Bezpečnost nevypadala nikdy tak dobře

  • Typ žárovky: D1S

  • Balení: 1 kus

  • 85 V, 35 W

100% schválení pro silniční použití, 100% intenzivní bílé světlo

Xenon WhiteVision je intenzivní bílé světlo s certifikací ECE schválené pro silniční použití. Poskytne vám tu nejlepší vysokou viditelnost, aniž by rušilo řidiče jedoucí proti vám, díky barvě světlometů sladěné s LED světly.

Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

Maximálně bílé světlo s barevnou teplotou 5 000 K znamená, že světlomety vytváří lepší odrazy od vodorovného dopravního značení a dopravních značek. Bělejší světlo je lepší pro soustředění a pomůže vám v noci zůstat ve střehu, takže si můžete vychutnat příjemnější a bezpečnější zážitek z jízdy.

Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko brzkého selhání. Automobilové žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla UV umožňují větší tlak v žárovce, což vytváří silnější světlo a prodlužuje životnost.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu