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85122WHV2S1
Typ žárovky: D2S
85 V, 35 W
Počet žárovek: 1
Přední světla Philips Xenon WhiteVision gen2 jsou dokonalou volbou pro ty, kdo si přejí jasný a bílý vzhled svých předních světel – podobný, jako mají světla založená na LED. Díky stejné teplotě barev, jakou mají světla LED, je Xenon WhiteVision gen2 dokonalým vylepšením Vašich xenonových předních světel.
S teplotou barev až 5000 K osvětlují žárovky Philips Xenon WhiteVision silnici před vámi jasným a čistým bílým světlem prorážejícím temnotu. Místo vynakládání úsilí na rozlišování cesty před vámi si můžete užívat bezpečnější a více vzrušující jízdu. Díky automobilovému osvětlení Philips už pro Vás noční jízdy nebudou znamenat omezení.
Při jízdě ve tmě je životně důležité být schopen rychle detekovat a identifikovat dopravní značení a značky. Se světly Xenon WhiteVision získáte intenzivní a rovnoměrné bílé světlo. V kombinaci s vysokou teplotou barev poskytují tato přední světla vyšší kontrast a lepší odraz od předmětů a značek. A budete prožívat pohodlnější a bezpečnější jízdu. Skutečností je, že mnoho dopravních nehod způsobují unavení nesoustředění řidiči. Toto bílé světlo Vám pomůže udržet koncentraci a zůstávat na pozoru i při noční jízdě.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled