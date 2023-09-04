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  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
  • Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu

Xenon WhiteVision gen2Xenonová výbojka do automobilových světlometů

85122WHV2S1

4.3
| (31) Recenze
Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
Žárovky Philips Xenon WhiteVision 2. generace dodávají vašemu autu intenzivní bílý vzhled a ozařují cestu jasnějším a rovnoměrnějším bílým světlem. Ideální volba pro xenonové světlomety, které doplňují LED světla.
Zobrazit všechny výhody

Intenzivní a bělejší světlo zlepšuje řidičovu koncentraci

Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu

  • Typ žárovky: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Počet žárovek: 1

Dokonalý bílý efekt vhodně doplní ostatní LED světla na vašem voze

Přední světla Philips Xenon WhiteVision gen2 jsou dokonalou volbou pro ty, kdo si přejí jasný a bílý vzhled svých předních světel – podobný, jako mají světla založená na LED. Díky stejné teplotě barev, jakou mají světla LED, je Xenon WhiteVision gen2 dokonalým vylepšením Vašich xenonových předních světel.

Ostrý, čistě bílý paprsek světla prořízne temnotu

S teplotou barev až 5000 K osvětlují žárovky Philips Xenon WhiteVision silnici před vámi jasným a čistým bílým světlem prorážejícím temnotu. Místo vynakládání úsilí na rozlišování cesty před vámi si můžete užívat bezpečnější a více vzrušující jízdu. Díky automobilovému osvětlení Philips už pro Vás noční jízdy nebudou znamenat omezení.

Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

Při jízdě ve tmě je životně důležité být schopen rychle detekovat a identifikovat dopravní značení a značky. Se světly Xenon WhiteVision získáte intenzivní a rovnoměrné bílé světlo. V kombinaci s vysokou teplotou barev poskytují tato přední světla vyšší kontrast a lepší odraz od předmětů a značek. A budete prožívat pohodlnější a bezpečnější jízdu. Skutečností je, že mnoho dopravních nehod způsobují unavení nesoustředění řidiči. Toto bílé světlo Vám pomůže udržet koncentraci a zůstávat na pozoru i při noční jízdě.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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