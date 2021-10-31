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Ukončeno

PhotoFrame

7FF3FPW/00

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Sdílejte své vzpomínky

Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho PC? Zobrazit, sdílet, uspořádat a znovu prožít všechny vzpomínky vám pomůže fotorámeček PhotoFrame™ od společnosti Philips – nejsnazší způsob, jak sdílet vzpomínky díky zobrazení digitálních fotografií v mimořádné kvalitě bez použití počítače.

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Sdílejte své vzpomínky

  • 17,8cm (7") LCD displej

  • Poměr stran 16:9

Zobrazení fotografií na jednotce USB Flash bez použití počítače

Konektor USB umožňuje snadné prohlížení a sdílení fotografií uložených na jednotce USB Flash.

Bavte se kolážemi: zobrazte si více fotografií najednou

Jde o efekt prezentace pro zobrazení fotografií v podobě koláže, v níž se automaticky a náhodně shromáždí různé snímky tak, aby se nezobrazovaly nehezké okraje, jež mohou vznikat u fotografií menších než obrazovka.

Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkreslení poměrem stran.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Чудова фоторамка

Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.

Výhody

Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.

Nevýhody

Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8FF3FPW PhotoFrame

Datum použití 2019-10-31

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8FF3FPW PhotoFrame

Datum použití 2019-10-31

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu