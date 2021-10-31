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Ukončeno
Sdílejte své vzpomínky
Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho PC? Zobrazit, sdílet, uspořádat a znovu prožít všechny vzpomínky vám pomůže fotorámeček PhotoFrame™ od společnosti Philips – nejsnazší způsob, jak sdílet vzpomínky díky zobrazení digitálních fotografií v mimořádné kvalitě bez použití počítače.
17,8cm (7") LCD displej
Poměr stran 16:9
Konektor USB umožňuje snadné prohlížení a sdílení fotografií uložených na jednotce USB Flash.
Jde o efekt prezentace pro zobrazení fotografií v podobě koláže, v níž se automaticky a náhodně shromáždí různé snímky tak, aby se nezobrazovaly nehezké okraje, jež mohou vznikat u fotografií menších než obrazovka.
Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkreslení poměrem stran.
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4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Stringer
31/10/2021
Україна
Чудова фоторамка
Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.
Výhody
Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.
Nevýhody
Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8FF3FPW PhotoFrame
Datum použití 2019-10-31
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8FF3FPW PhotoFrame
Datum použití 2019-10-31