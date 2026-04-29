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Ukončeno
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55PUS8602/12
Ukončeno
Jak připojit myš/klávesnici k televizoru Philips
Jak synchronizovat obraz a zvuk u televizoru Philips?
Co dělat, pokud se na obrazovce televizoru Philips zobrazují svislé nebo vodorovné pruhy?
Jak změnit formát obrazu na televizoru Philips?
Jak změnit nebo resetovat kód PIN na televizoru?
Jak připojit myš a klávesnici k televizoru Philips
Co dělat, když se na obrazovce zobrazí informace o televizoru Philips? (režim Obchod)
Jak vypnout zvukový komentář
Co je obsah HDR a které televizory Philips tento obsah podporují?
Co dělat, pokud televizor Philips po vypnutí ztratí nastavení sítě?
Co dělat, když se aktualizace softwaru na televizoru Philips nezdařila?
Jak sdílet soubory z počítače do televizoru Philips?
Co dělat, pokud z reproduktorů televizoru nevychází zvuk?
Postup instalace satelitních kanálů. – Android 2016-17
Postup při vkládání modulu CAM a karty CI+ kartu do televizoru
Jak k televizoru připojit konzoli Nintendo Wii?
Jak připojit externí zařízení k televizoru Philips?
(VIDEO) Jak připojit externí zařízení k televizoru Philips?
Postup při situaci, kdy se televizor Philips nezapíná.
Postup při nereagování televizoru Philips na infračervený dálkový ovladač.
Postup pro připojení televizoru Philips k internetu. (Systém Android)
Význam zprávy „Philips server is not found“
Postup pro řešení problémů při navazování bezdrátového připojení k televizoru Philips
Postup přeskupení kanálů na televizoru Philips (TPM17.1)
Jak aktualizovat software televizoru Philips přes internet?
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