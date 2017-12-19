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Ukončeno
55PUS8602/12
LED televizor 4K Quantum Dot se systémem Android TV
Revoluční řada Philips 8600 užívá televizor LED s technologií Quantum Dot s fantastickým P5 enginem a plovoucím zvukovým panelem. Poutavé obrázky jako ze života a špičkový zvuk nabízí neodolatelné potěšení v perfektním řemeslném provedení.
139 cm (55")
LED televizor 4K Ultra HD
Čtyřjádrový procesor, 16GB rozšiřitelný
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Technologie dokonalých barev Philips poskytuje nesmírně realistické barvy s biliony odstínů. Vychutnejte si ohromující šířku barevného spektra a naše nejdůmyslnější zpracování barev. Dokonalé barvy spojují panel se 100% širokým barevným gamutem a zpracování 2,25 bilionu barev do obrazu v kvalitě připomínající okno do světa.
Silný zvuk v tenkém provedení. Užijte si neuvěřitelné výšky a živé středy z četných mikroreproduktorů v úhledném reproduktorovém pásmu. Když jste schopni zaslechnout každé zašeptání, krok a zaskřípání podlahy, není těžké si představit, jak mocně asi budou znít rány, výstřely a výbuchy. A co se týče basů, tak se nic nevyrovná strategicky umístěným zadním reproduktorům a jejich hlubokým, bohatým tónům. Tenhle televizor zní zkrátka stejně tak dobře, jako vypadá.
Obchod Google Play a galerie aplikací Philips překračují původní možnosti televizního programu a přinášejí vám velkou sbírku filmů, televizních pořadů, hudby, aplikací a her. 16 GB rozšiřitelné paměti nabízí dostatek prostoru pro všechny vaše oblíbené programy a pro instalaci nových aplikací.
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5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Funkce MultiRoom Client a Server podporují pouze volně šiřitelné digitální programy.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
Pro zvukový panel, reproduktor a další zvukové zařízení je vyžadováno připojení HDMI.