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Ukončeno

8600 series4K Quantum Dot LED se systémem Android TV

55PUS8602/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

LED televizor 4K Quantum Dot se systémem Android TV

Revoluční řada Philips 8600 užívá televizor LED s technologií Quantum Dot s fantastickým P5 enginem a plovoucím zvukovým panelem. Poutavé obrázky jako ze života a špičkový zvuk nabízí neodolatelné potěšení v perfektním řemeslném provedení.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s 3strannou funkcí Ambilight

LED televizor 4K Quantum Dot se systémem Android TV

  • 139 cm (55")

  • LED televizor 4K Ultra HD

  • Čtyřjádrový procesor, 16GB rozšiřitelný

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Dokonalé barvy – všechny možnosti barev

Technologie dokonalých barev Philips poskytuje nesmírně realistické barvy s biliony odstínů. Vychutnejte si ohromující šířku barevného spektra a naše nejdůmyslnější zpracování barev. Dokonalé barvy spojují panel se 100% širokým barevným gamutem a zpracování 2,25 bilionu barev do obrazu v kvalitě připomínající okno do světa.

Viditelné vyjádření zvuku vám umožní spatřit jeho krásu

Silný zvuk v tenkém provedení. Užijte si neuvěřitelné výšky a živé středy z četných mikroreproduktorů v úhledném reproduktorovém pásmu. Když jste schopni zaslechnout každé zašeptání, krok a zaskřípání podlahy, není těžké si představit, jak mocně asi budou znít rány, výstřely a výbuchy. A co se týče basů, tak se nic nevyrovná strategicky umístěným zadním reproduktorům a jejich hlubokým, bohatým tónům. Tenhle televizor zní zkrátka stejně tak dobře, jako vypadá.

Obchod Google Play a galerie aplikací Philips: víc než koukání na televizi

Obchod Google Play a galerie aplikací Philips: víc než koukání na televizi

Obchod Google Play a galerie aplikací Philips překračují původní možnosti televizního programu a přinášejí vám velkou sbírku filmů, televizních pořadů, hudby, aplikací a her. 16 GB rozšiřitelné paměti nabízí dostatek prostoru pro všechny vaše oblíbené programy a pro instalaci nových aplikací.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
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1

19/12/2017

Polska

Polska

Super LED

Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Nabídka aplikací Android se liší podle země. Více informací naleznete ve svém místním obchodě Google Play Store.

  3. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  4. Nabídka hraní v cloudu závisí na poskytovatelích her.

  5. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  6. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  7. Funkce Google Cast je závislá na aplikacích a zařízeních Google Cast Ready. Bližší informace najdete na stránce výrobků Google Cast.

  8. Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  10. Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

  11. Funkce MultiRoom Client a Server podporují pouze volně šiřitelné digitální programy.

  12. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

  13. Pro zvukový panel, reproduktor a další zvukové zařízení je vyžadováno připojení HDMI.