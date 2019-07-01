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Ukončeno
55PUS6803/12
Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Posaďte se a vychutnejte si vynikající kvalitu rozlišení 4K UHD s platformou Smart TV, jejíž použití je úžasně jednoduché. Služba SAPHI poskytuje okamžitý přístup k vašemu oblíbenému obsahu a díky technologii Pixel Precise Ultra HD je každý obraz plynulý a ostrý. Funkce Ambilight pak celý zážitek dokonale podtrhne.
139 cm (55") televizor Ambilight
Index dokonalého obrazu 1200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Díky naší jedinečné technologii zvýšení rozlišení Ultra Resolution se na obrazovce televizoru rozsvítí přes 8 milionů pixelů. Tato obrazovka nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než běžný televizor. Vychutnejte si vylepšenou kvalitu obrazu bez ohledu na původní obsah a užívejte si ostřejší snímky s vynikající hloubkou, kontrastem, přirozeným pohybem a živými detaily.
V „plovoucích“, tmavě stříbrných, hliníkových stojanech je patrný moderní evropský design, který ladí s mimořádně tenkým rámečkem.
Funkce DTS HD optimalizuje zpracování zvuku a zachovává původní zvukový obsah, takže si můžete vychutnat lepší zvuk z vašich reproduktorů s křišťálově čistými dialogy.
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5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.