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Ukončeno
50PFS5503/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Představujeme větší jednoduchost na velké obrazovce. Televizor Philips 5500 nabízí rozlišení full HD, čistý zvuk a skvělý zážitek ze sledování. Stačí zapojit a začít sledovat pořady, filmy nebo hry.
126 cm (50")
Index dokonalého obrazu 200
FHD
Pixel Plus HD
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
Náš nový tyčový stojan byl navržen tak, aby změnil prostor pod televizorem v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
4.5
z 5
26
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
HoHo_Ova
17/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Perfektní televize pro seniory
Potřeboval jsem televizi pro 88-letou babičku. Požadavky na TV byly: je DVB-T2 certifikovaná, má výstup na sluchátka a jednoduché ovládání. Vše splňuje na 100%, dokonce hlasitost do sluchátek a do reproduktorů je oddělená a je nastavitelné, zda má jít zvuk jen do sluchátek, nebo i do reproduktorů televize. Veliká spokojenost.
Výhody
Levná TV pro seniory DVB-T2 ready se sluchátkovým výstupem.
Nevýhody
Žádné, splňuje svůj účel.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-06-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-06-17
enve
30/05/2020
Česká republika
kvalitní za rozumnou cenu
instalace prakticky bez větších potíží, výborný zvuk a široká škála nastavení obrazu podle preferencí uživatele. trošku trápí složitější menu a složitější přístup k jednoduchým funkcím - u mě konkrétně časovač vypnutí - ale to není zásadní problém.
Výhody
dobrý poměr cena/výkon, automatické aktualizace
Nevýhody
složitější menu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-05-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-05-30
Soptik 574
31/12/2019
Česká republika
Ověřený kupující
výrobek plní svojí funkci
velmi mnoho kladných recenzí od zákazníků ,kteří si již koupily
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-08-31
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-08-31
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.