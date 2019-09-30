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Ukončeno
43PFS4131/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu Full HD a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v naprostém pohodlí.
108 cm (43")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Index dokonalého obrazu kombinuje zobrazovací technologii Philips s pokročilými technologiemi zpracování obrazu a vylepšuje elementy vnímání: ostrost, pohyb, kontrast a barvy. Bez ohledu na zdroj si pokaždé užijete ostrý obraz s fantastickými detaily a hloubkou – nejhlubší odstíny černé, nejsvětlejší bílou a nejživější, nejzářivější barvy stejně jako přirozené, realistické odstíny kůže.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.
4.1
z 5
22
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Leonardo
19/08/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Nelze zatím najít chybu.
Potřeboval jsem další televizor, protože jsem byl upoután na lůžko. Vybral jsem jako vždy značku Philips, protože mne dosud nikdy nezklamala. Udělal jsem dobře. Doporučuji jako malý televizor do domácnosti.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
jumr1
15/06/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Doporučuji.
Ostatně , jako s dalšími výrobky,tak i s registrovaným TV jsem maximálně spokojen. Jako dlouholetý fanda fy.PHILIPS a jejích výrobků vřele tyto doporučuji potencionálním zájemcům o koupi. Jsou kvalitní, inovativní a vždy v duchu posledních poznatků techniky a světových trendů.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.