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Ukončeno

4000 seriesUltratenký LED televizor Full HD

43PFS4131/12

4.1

| (22) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt

Ultratenký LED televizor Full HD

Stylový design řady Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear přináší do vašeho domu vysokou kvalitu. Díky prvotřídnímu obrazu Full HD a čistému zvuku prožijete hodně zábavy v naprostém pohodlí.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S technologií Digital Crystal Clear

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Index dokonalého obrazu přináší zlepšení každého aspektu sledování

Index dokonalého obrazu přináší zlepšení každého aspektu sledování

Index dokonalého obrazu kombinuje zobrazovací technologii Philips s pokročilými technologiemi zpracování obrazu a vylepšuje elementy vnímání: ostrost, pohyb, kontrast a barvy. Bez ohledu na zdroj si pokaždé užijete ostrý obraz s fantastickými detaily a hloubkou – nejhlubší odstíny černé, nejsvětlejší bílou a nejživější, nejzářivější barvy stejně jako přirozené, realistické odstíny kůže.

Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení

Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

Tenoučké stojany v černém provedení

Tmavé, tajemné a neuvěřitelně pevné. Tenké černé stojany Philips posunou váš televizor na vyšší úroveň. Odolná konstrukce v ultratenkém provedení citlivě zvýrazní eleganci a styl vaší nové televize. Je zázrak, jak něco tak malého může díky mocné konstrukci dokázat tak moc.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

22

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Jednoduché ovládání a nastavení parametrů

Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

19/08/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nelze zatím najít chybu.

Potřeboval jsem další televizor, protože jsem byl upoután na lůžko. Vybral jsem jako vždy značku Philips, protože mne dosud nikdy nezklamala. Udělal jsem dobře. Doporučuji jako malý televizor do domácnosti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

15/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Doporučuji.

Ostatně , jako s dalšími výrobky,tak i s registrovaným TV jsem maximálně spokojen. Jako dlouholetý fanda fy.PHILIPS a jejích výrobků vřele tyto doporučuji potencionálním zájemcům o koupi. Jsou kvalitní, inovativní a vždy v duchu posledních poznatků techniky a světových trendů.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.