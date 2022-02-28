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Ukončeno

4100 seriesUltratenký LED televizor Full HD

43PFS4112/12

3.2

| (6) Recenze

Tenký LED televizor Full HD

Stylový design a skvělá hodnota. Televizor Philips 4100 s technologií Digital Crystal Clear nabízí kvalitu obrazu v rozlišení Full HD, vysoký kontrast a čistou reprodukci zvuku. Zažijte bezproblémovou zábavu z tohoto modelu s jednoduchým použitím.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Digital Crystal Clear

Tenký LED televizor Full HD

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Tenké, elegantní stojany vyjadřují lehkost

Když se naše týmy pouští do navrhování nového televizoru, berou v úvahu každou stránku, technologií počínaje a designem konče. Náš nový stojan Edge je vytvořen tak, aby pod televizorem vznikl prostor v místech, kde by se obvykle nacházel tradiční stojan, takže může nabídnout intenzivnější zážitek ze sledování. A výsledek? Sebevědomě stojící televizor, který si podává ruku s budoucností.

Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

USB pro přehrávání multimédií

USB pro přehrávání multimédií

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.2

z 5

6

Recenze

2

28/02/2022

Srbija

Srbija

Tv FHD

4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Datum použití 2020-02-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Datum použití 2020-02-28

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló áron egy jó készülék

Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

08/10/2018

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične karakteristike

Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.