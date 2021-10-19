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Ukončeno

MomentumHDR displej 4K s technologií Ambiglow

436M6VBPAB/01

4
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

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Zažijte novou úroveň pohlcení zábavou díky novému displeji Momentum 4K HDR s osvětlením Ambiglow. Rozšířený displej 4K UHD s funkcí DisplayHDR 1000 poskytuje mimořádně ostrý a živý obraz, který vás vtáhne do děje.
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  • Momentum

  • 43 (úhlopř. 42,51" / 108 cm)

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.

Technologie MultiView umožňuje duální připojení a sledování zároveň

Technologie MultiView umožňuje duální připojení a sledování zároveň

Displej Philips s technologií MultiView a ultra vysokým rozlišením vám nyní umožní zažít celou spoustu možností pohodlného připojení. Technologie MultiView umožňuje aktivní duální připojení a zobrazení současně, takže můžete zároveň pracovat s více zařízeními, jako jsou například počítač a notebook, takže můžete provádět více náročných úloh.

Norma DisplayHDR 1000 pro skutečně živé detaily a realismus

Norma DisplayHDR 1000 pro skutečně živé detaily a realismus

DisplayHDR 1000 s certifikací VESA nabízí zcela jiný vizuální zážitek než jiné obrazovky kompatibilní s HDR. Mimořádně sytá černá a zářivě bílá kontrastují se zářivými barvami, aby vynikly detaily, jakých jste si nikdy předtím nevšimli. Hráči nepřehlédnou nepřátele, kteří se skrývají v tmavých rozích a ve stínech, a diváci filmů si mohou vychutnat působivější a realističtější podívanou. Tento displej Philips Momentum je vybaven několika režimy HDR, z nichž každý je optimalizován pro vaše scénáře použití: HDR Game, HDR Movie a HDR Photo.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

3
2

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

21/11/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Výhody

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Nevýhody

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

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  5. Pokrytí BT. 709 / DCI-P3 na základě systému CIE 1976

  6. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.

  7. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  8. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  9. 10 bitů je převzorkovaných na 8 bitů s FRC