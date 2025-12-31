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Ukončeno

Xenon X-tremeVision plusXenonová výbojka do automobilových světlometů

42403XVC1

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Tyto výkonné xenonové žárovky poskytují až o 50 % lepší vidění, a nabízejí tak maximální osvětlení a skvělou viditelnost i pro ty nejnáročnější řidiče. Žárovky Philips Xenon X-tremeVision jsou jasnou volbou pro všechny řidiče.
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Až o 50 % lepší vidění

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  • Typ žárovky: D3S

  • Balení: 1 kus

  • 42 V, 35 W

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Oceňovaný výrobce automobilových žárovek

Oceňovaný výrobce automobilových žárovek

Naše žárovky často získávají ocenění od expertů z automobilového průmyslu

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu